La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que practica Chi Kung, una disciplina de origen chino que busca estimular y equilibrar la energía del cuerpo para evitar problemas de salud, entre otros beneficios.

Durante la conferencia matutina del miércoles 12 de agosto, Claudia Sheinbaum compartió que practica Chi Kung por consejo de Rommel Pacheco, director de la Conade.

El Chi Kung ayuda a la coordinación corporal, agilidad motora y tranquilidad mental a través de movimientos suaves que se combinan con la respiración.

¿Qué es el Chi Kun? La disciplina china que practica Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum narra que buscaba una actividad física que pudiera combinar con sus responsabilidades, por lo que ahora practica Chi Kun.

Chi Kung o Qigong es una práctica de la medicina tradicional china, la cual busca armonía y:

Regular el cuerpo

Regular la mente

Regular la respiración

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. (Tomada de video/@centrodeproduccioncepropie5039)

Esta actividad se basa en movimientos suaves a partir de posturas y acciones corporales coordinadas que se combinan con la respiración y tranquilidad mental.

El Chi Kung se enfoca en el Qi que es la energía vital y gong que se traduce como “trabajo” o “Cultivo”.

Las bases del Chi Kung son las postura, la respiración profunda y movimientos que permiten un enfoque mental.

La médica tradicional china considera que los problemas de salud están relacionados con el bloqueo de la energía y angustia mental que se puede manifestar a través de enfermedades.

Es por eso que el Chi Kung busca que el cuerpo cultive su energía a través de la respiración y movimientos lentos que ayudan a mejorar la salud física y mental.

Claudia Sheinbaum practica Chi Kung por estos diversos beneficios

Claudia Sheinbaum ha sido deportista desde muy joven, pues tras practicar ballet en su infancia realizó atletismo y fue parte del equipo de remo de la UNAM.

Debido a su extensa agenda como presidenta de México, Claudia Sheinbaum buscó una alterativa para ejercitarse y el Chi Kung fue la actividad perfecta, ya que ofrece beneficios como: