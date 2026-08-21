Pumas vs Querétaro Femenil se miden en la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA, y el pronóstico es empate 2-2 en el Estadio Victoria.

Conoce las posibles alineaciones del partido Pumas vs Querétaro Femenil que se juega el viernes 21 de agosto como parte del Grupo A.

Pumas vs Querétaro Femenil: Pronóstico del partido de la Jornada 4

El pronóstico para el Pumas vs Querétaro es 2-2 en la Jornada 4 de la Liga Femenil BBVA.

Pronóstico del partido: Pumas 2-2 Querétaro Femenil

Pumas vs Querétaro Femenil: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4

A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el Pumas vs Querétaro Femenil.

Pumas

Portera: Wendy Toledo

Defensas: Ana Mendoza, Ximena Ríos y Andrea Pereira

Mediocampistas: Priscila Chinchilla, Alejandra Guerrero, Alexa Huerta y Casandra Montero

Delanteras: Cristina Torres, Angelina Hix y Emily Gielnik

Querétaro

Portera: Karla Morales

Defensas: Allie George, Ámbar González, Fátima Rosales y Alondra Camargo

Mediocampistas: Niomi Grimaldo, Camila Vite, Jade Bailey y Dulce Alvarado

Delanteras: Dilary Beltrán y Enekia Lunyamila

Pumas vs Querétaro Femenil: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 2

Pumas vs Querétaro serán las escuadras que continuarán la Jornada 4 de la Liga Femenil BBVA. Juegan el 21 de agosto a las 17 horas por Fox One y Tubi.