Pumas vs Querétaro Femenil se miden en la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA, y el pronóstico es empate 2-2 en el Estadio Victoria.
Conoce las posibles alineaciones del partido Pumas vs Querétaro Femenil que se juega el viernes 21 de agosto como parte del Grupo A.
Pumas vs Querétaro Femenil: Pronóstico del partido de la Jornada 4
El pronóstico para el Pumas vs Querétaro es 2-2 en la Jornada 4 de la Liga Femenil BBVA.
Pronóstico del partido: Pumas 2-2 Querétaro Femenil
Pumas vs Querétaro Femenil: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4
A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el Pumas vs Querétaro Femenil.
Pumas
- Portera: Wendy Toledo
- Defensas: Ana Mendoza, Ximena Ríos y Andrea Pereira
- Mediocampistas: Priscila Chinchilla, Alejandra Guerrero, Alexa Huerta y Casandra Montero
- Delanteras: Cristina Torres, Angelina Hix y Emily Gielnik
Querétaro
- Portera: Karla Morales
- Defensas: Allie George, Ámbar González, Fátima Rosales y Alondra Camargo
- Mediocampistas: Niomi Grimaldo, Camila Vite, Jade Bailey y Dulce Alvarado
- Delanteras: Dilary Beltrán y Enekia Lunyamila
Pumas vs Querétaro Femenil: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 2
Pumas vs Querétaro serán las escuadras que continuarán la Jornada 4 de la Liga Femenil BBVA. Juegan el 21 de agosto a las 17 horas por Fox One y Tubi.
- Partido: Pumas vs Querétaro
- Fase: Jornada 4 Liga Femenil BBVA
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 21 de agosto de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: ViX