Pumas vs Querétaro serán las escuadras que continuarán la Jornada 4 de la Liga Femenil BBVA. Juegan el 21 de agosto a las 17 horas por Fox One y Tubi.

Partido: Pumas vs Querétaro

Fase: Jornada 4 Liga Femenil BBVA

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Viernes 21 de agosto de 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: ViX

Pumas vs Querétaro: Fecha para ver el partido de la Liga Femenil BBVA

Pumas vs Querétaro se enfrentarán el viernes 21 de agosto como parte del Apertura 2026.

Pumas vs Querétaro: Hora para ver el partido de la Liga Femenil BBVA

A las 17 horas rodará el balón en el Pumas vs Querétaro en la Jornada 4 de la Liga Femenil BBVA.

Pumas vs Querétaro: ¿Dónde ver el partido del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA?

El Pumas vs Querétaro será transmitido por la plataforma de ViX.