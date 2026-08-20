Pumas vs Querétaro serán las escuadras que continuarán la Jornada 4 de la Liga Femenil BBVA. Juegan el 21 de agosto a las 17 horas por Fox One y Tubi.
- Partido: Pumas vs Querétaro
- Fase: Jornada 4 Liga Femenil BBVA
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 21 de agosto de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: ViX
Pumas vs Querétaro: Fecha para ver el partido de la Liga Femenil BBVA
Pumas vs Querétaro se enfrentarán el viernes 21 de agosto como parte del Apertura 2026.
Pumas vs Querétaro: Hora para ver el partido de la Liga Femenil BBVA
A las 17 horas rodará el balón en el Pumas vs Querétaro en la Jornada 4 de la Liga Femenil BBVA.
Pumas vs Querétaro: ¿Dónde ver el partido del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA?
El Pumas vs Querétaro será transmitido por la plataforma de ViX.
- Partido: Pumas vs Querétaro
- Fase: Jornada 4 Liga Femenil BBVA
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 21 de agosto de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: ViX