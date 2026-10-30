Saúl “Canelo” Álvarez regresa al ring el sábado 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita; te decimos la hora y el canal para ver la pelea ante el francés Christian Mbilli.

Canelo Álvarez, enfrentará su pelea en la Kindom Arena y estará en disputa el cinturón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante Mbilli.

Canelo vs Mbilli: Hora para ver la pelea de Saúl Álvarez

La pelea Canelo vs Mbilli subirá al ring aproximadamente entre las 14:30 y 15:00 horas, tiempo del centro de México, el sábado 31 de octubre, siendo la pelea estelar de una función que arranca desde las 11 horas.

Canelo vs Mbilli: Canal para ver la pelea de Saúl Álvarez

La plataforma de DAZN y TV Azteca transmitirán la pelea del Canelo Álvarez, cuando el mexicano se mida con elel francés Christian Mbilli.

Pelea: Canelo vs Mbilli

Fecha: Sábado 31 de octubre de 2026

Horario de transmisión: 11 horas, tiempo del centro de México

Sede: Kindom Arena, Arabia Saudita

Transmisión: TV Azteca y DAZN

¿Cómo llegan Canelo Álvarez y Christian Mbilli?

Saúl “Canelo” Álvarez llegará como retador, con el objetivo de recuperar la condición de campeón que perdió hace poco más de un año, ante Terence Crawford.

Christian Mbilli, por su parte, llega a la pelea con el Canelo Álvarez con un invicto de 29 combates y 24 victorias por nocaut.