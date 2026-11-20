El viernes botanero de la Jornada 17 de la Liga MX tiene tres partidos programados hoy 20 de noviembre. Transmisión a través de Canal 7, ESPN, Disney+ y FOX One desde las 19 horas.
Puebla vs San Luis, FC Juárez vs Atlas y Tijuana vs Atlante son los partidos del viernes botanero en la Jornada 17.
Partidos en el viernes botanero de la Jornada 17 de Liga MX:
- Puebla vs San Luis | 19 horas | ESPN y Disney
- FC Juárez vs Atlas | 21 horas | FOX One y Canal 7
- Tijuana vs Atlante | 21 horas | FOX One
Puebla vs San Luis: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 20 de noviembre
Puebla vs San Luis abren la Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX, como parte del viernes botanero del 20 de noviembre, partido que se jugará a las 19 horas.
Las plataformas ESPN y Disney+ transmitirán el partido.
- Partido: Puebla vs San Luis
- Fase: Jornada 17 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 20 de noviembre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: ESPN y Disney+
FC Juárez vs Atlas: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 20 de noviembre
El FC Juárez busca abandonar el sótano general en el Apertura 2026 de la Liga MX, venciendo al Atlas en el partido del viernes botanero de la Jornada 17.
Las plataformas de FOX y Canal 7 transmitirán el partido FC Juárez vs Atlas.
- Partido: FC Juárez vs Atlas
- Fase: Jornada 16 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 10 de noviembre de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez
- Transmisión: FOX y Canal 7
Tijuana vs Atlante: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 20 de noviembre
Tijuana recibe al Atlante en la Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX, con el objetivo clasificar a la Liguilla.
La plataforma de FOX One transmitirá el partido Tijuana vs Atlante.
- Partido: Tijuana vs Atlante
- Fase: Jornada 17 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 20 de noviembre de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Caliente
- Transmisión: FOX One