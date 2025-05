Este 31 de mayo fue un día duro para Isaac del Toro, perdió el Giro de Italia en la penúltima etapa y sus declaraciones no escondieron nada.

Así es, Isaac del Toro ya no tiene posibilidades de ganar el Giro de Italia, aunque todavía falta la etapa 21. Todo lo perdió en la subida más difícil de toda la Vuelta.

Y es que el día de mañana, los ciclistas enfrentarán un recorrido que es muy plano. Además hay una regla no escrita en la cual no se atacan entre ellos.

Solo veremos un desfile hacia Roma. Presentarán a Simon Yates como el ganador, y también se tiene que decir que el mexicano ganó la Maglia Blanca, la cuál se entrega al mejor joven de la vuelta.

“No ganamos, fuimos los primeros en perder”: La brutal declaración de Isaac del Toro tras perder el Giro de Italia 2025

Como vimos, Isaac del Toro perdió el Giro de Italia 2025 en la penúltima etapa. Por lo que el mexicano se mandó una brutal declaración cuando tocó las entrevistas.

Isaac del Toro fue claro cuando le preguntaron si era una victoria para México: “La verdad no lo es. Es algo que los mexicanos tenemos que entender, no ganamos, fuimos los primero en perder. Y no pasa nada, es muy bonito, y es increíble estar así de cerca, pero no ganamos”.

Además, aclaró lo que pasó con Richard Carapaz, recordemos que el mexicano le pidió ayuda al ecuatoriano y este no se la dio: “Carapaz me dijo que no me ayudaría porque no lo hice cuando estábamos 20 segundos atrás”.

¿Es un triunfo para usted y México terminar Sub Campeón en su primer Giro de Italia a su corta edad? | No, no ganamos, fuimos los primeros en perder



Isaac del Toro



Aplausos, sin rodeos y directo... ha nacido un referente para todo nuestro país



Video: Cortesía DSports pic.twitter.com/YuG8dsKMNY — Paco Vela (@pacovela) May 31, 2025

¿Qué pasó con Isaac del Toro en la etapa 20 del Giro de Italia 2025?

Isaac del Toro llegaba a esta etapa 20 con la posibilidad de ganar el Giro de Italia, y así fue el 80% del día. Hasta que llegó el ascenso en Colle delle Finestre: 18 km de subida con hasta 14% de inclinación.

Richard Carapaz fue el primero en atacar en los primeros km de la subida, Isaac del Toro respondió y se le puso en su llanta. Así aseguraba el primer lugar.

Sin embargo, apareció alguien que no tenían en cuenta. Simon Yates los dejó a atrás y le sacó tal ventaja que arrebató la Maglia Rosa. Cuando el mexicano quiso reaccionar ya era muy tarde.