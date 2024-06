Información sobre refuerzo del @ClubAmerica: 🦅👀



•Alexis Vega NO llega al @ClubAmerica 😮‍💨



•Idrissi tampoco llegará a las Águilas, Pachuca no lo quiere dejar ir😅



•Brian Rodríguez no quiere regresar por el tema legal en México y además busca más minutos. 🙊



.@ccaballero10 pic.twitter.com/fmu7rOucwT