Acaban de revelar que Alexis Vega ya está en negociaciones con el Club América después de los fuertes rumores sobre su llegada al nido de Coapa. El delantero costaría casi 100 millones.

El Club América ha tenido en la mira al exjugador del Club Chivas, Alexis Vega, para que cambie la camiseta y estarían dispuestos a pagar una buena cantidad para que sea el nuevo refuerzo del equipo.

Alexis Vega renació con el Club Toluca y tuvo una excelente temporada en el pasado Clausura 2024 ya que anotó seis goles en los 13 partidos que disputó y llevó a los Diablos Rojos al tercer lugar de la tabla de posiciones.

Por consiguiente, el América se interesó en los servicios de Alexis Vega, quien sería un buen candidato para suplir a Julián Quiñones en el Apertura 2024.

¿Cuánto le costaría Alexis Vega al Club América?

Ya revelaron que el Club América ya preparó una oferta para Alexis Vega por lo que el delantero del Club Toluca podría ser el próximo refuerzo y les costaría casi 100 millones.

Alexis Vega tuvo un mal pasado con el Club Chivas y ahora podría forzar su camino en el Club América pues su talento ha llamado la atención del bicampeón y el Club Toluca estaría dispuesto a negociar.

De acuerdo con el periodista David Medrano, el América si está interesado en Alexis Vega por lo que les costaría entre 4 y 5 millones de dólares (desde 73 a casi 100 millones de pesos mexicanos).

Así pues, el Club Toluca querría un margen de utilidad importante si se llega a un acuerdo y estaría totalmente dispuesto a soltar a Alexis Vega para el siguiente Apertura 2024.

La reacción de Alexis Vega cuando fue convocado a la Selección Mexicana

Recientemente, Alexis Vega habló sobre cómo se sintió cuando se enteró que fue convocado por Jaime Lozano a la Selección Mexicana después de haber estado en la mira por sus indisciplinas.

“Cuando vi la convocatoria se me salieron las lágrimas porque era tanto el deseo de estar en esa convocatoria y con el miedo de que, si no salía, sentía como que las posibilidades iban a disminuir, pero bueno, yo creo que el trabajo, lo que venía haciendo en Toluca y gracias a Toluca también que me dio la oportunidad de regresar, estoy otra vez acá y trataré de demostrar lo más que puedo y como te digo, no tengo un techo, quiero seguir mejorando y seguir creciendo” platicó Alexis Vega.

Asimismo, Alexis Vega comentó que ha sido difícil su regreso a la Selección Mexicana, sobretodo por la mala experiencia que tuvo en Club Chivas y que su objetivo es dar el cien por ciento en la Copa América 2024.