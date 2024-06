La polémica en la Copa América 2024 no se hizo esperar en la victoria de Panamá por 2-1 ante los Estados Unidos ya que se anuló un penalti que le hizo recordar al narrador de TUDN el que sí se marcó en la final entre América vs Cruz Azul en la Liga MX.

Panamá dio la campanada al vencer a los Estados Unidos en la Jornada 2 de la Copa América 2024, pero la polémica no dejó de estar presente ya que el árbitro del encuentro estuvo a punto de marcar un penalti muy parecido al que hubo en el América vs Cruz Azul.

El narrador de TUDN no se aguantó las ganas de recordar el penalti que hubo en el América vs Cruz Azul que le dio el Bicampeonato a las Águilas, pues él consideró que el contacto que hubo en el juego de Panamá vs Estados Unidos fue muy parecido.

Los usuarios de redes sociales se encargaron de replicar el video en el que el narrador de TUDN, Raúl Pérez, nos recordó el polémico penal que se le marcó a Israel reyes en la final del América vs Cruz Azul en el Clausura 2024.

Así fue el penal anulado en el Panamá vs Estados Unidos con el que el Narrador de TUDN causó polémica

El juego entre Panamá vs Estados Unidos sacó chispas en la cancha luego de que al minuto 60, el defensa de las Barras y las Estrellas, Cameron Carter-Vickers, se ‘aventara’ en contra de su rival, provocando un contacto dentro del área que de primera instancia se marcó como penalti.

La jugada del penal tuvo que ser revisada por el VAR debido a que los silbantes en la cabina tuvieron que mandar a llamar al árbitro en cancha para que revisara el contacto, fue ahí cuando el narrador de TUDN se enganchó con las imágenes que a su parecer era una jugada similar a la que vio en el América vs Cruz Azul.

El árbitro decidió que no era penalti en la jugada que se suscitó en el Panamá vs Estados Unidos debido a que consideró que el jugador de Panamá arrastró el pie para producir el contacto, una jugada similar a la del América vs Cruz Azul del Clausura 2024.

En el América vs Cruz Azul hubo un penalti que sí se marcó teniendo en cuenta las mismas características en la jugada, ya que en esa situación, Rotondi se barrió dentro del área para sacar el balón, pero Israel Reyes aprovechó para dejar la pierna y provocar el contacto.

Así fue la comparación que hizo el narrador de TUDN con el penal del Panamá vs Estados Unidos con el del América vs Cruz Azul

La jugada del penal que no se marcó en el Panamá vs Estados Unidos hizo recordar al narrador de TUDN la polémica jugada que sí se marcó en la final del América vs Cruz Azul, ya que en esa instancia, sí se pitó la pena máxima a pesar de que Israel Reyes provocó el contacto.

Con eso en mente, y todavía dolido por la derrota de Cruz Azul Ante el América, el narrador de TUDN soltó el ‘veneno’ en una jugada similar entre Panamá vs Estados Unidos, pero en esta ocasión no se marcó la pena máxima.

“Para mí no es penal, pero sí en el campeonato mexicano alguien se atrevió a marcar una parecida, y hasta el premio de mejor árbitro le dieron”, dijo el narrador de TUDN en referencia al penal que se marcó en la final del América vs Cruz Azul.