Tuca Ferretti ha sido uno de los técnicos más exitosos dentro de la historia de Club Tigres, pero también del futbol mexicano. Sin embargo, su salida del equipo, hace ya algunos años, no fue de la forma más adecuada.

En las últimas horas, Club Tigres he estado en medio de la controversia, luego de que Robert Dante Siboldi diera detalles sobre su polémica salida del equipo. Lo cual ha generado diversos comentarios, entre los que han surgido los del Tuca Ferretti.

A pesar de que Club Tigres ya ha salido a pronunciarse al respecto, los puntos de vistas no se han detenido e incluso los aficionados en redes sociales ya se han hecho sentir.

¿Tuca Ferretti tiene audios y videos que hundirían a directivos del Club Tigres?

De acuerdo con información proporcionada por Álvaro Morales durante el podcast Voces en Juego, el Tuca Ferretti tendría “algunos ases guardados en la manga en contra de la actual directiva” de Club Tigres.

Todo esto surge a raíz de que al Tuca Ferretti “lo quisieron difamar”. Según Álvaro Morales, el extécnico de Club Tigres tendría en su poder fotos, vídeos y correos que “podría hundir en el bote” a los directivos de la institución.

Recordemos que la salida del Tuca Ferretti también se dio en medio de una polémica, en la que supuestamente ya se había llegado a un acuerdo de palabra para su renovación, sin embargo nunca llegaron a firmar el contrato.

En esa misma plática, Dionisio Estrada sostiene que la afición en Monterrey, específicamente la de Tigres ya está empezando a dudar en la directiva del equipo y creen más en la versión de Robert Dante Siboldi, la cual fue revelada hace apenas unas horas.

.@AlvaritoMorales: "TUCA TIENE CORREOS, AUDIOS, VIDEOS..."



"La afición de Tigres está dudando de la directiva".



Ojo a lo que dicen Alvarito y @DIESESTRADA en el #PodcastESPN, Voces en Juego. pic.twitter.com/C7sDOAqI4M — ESPN.com.mx (@ESPNmx) July 30, 2024

¿Qué ha dicho Tuca Ferretti sobre su salida de Club Tigres?

Luego de que Robert Dante Siboldi publicara a través de sus redes sociales un largo comunicado en el que explicaba su versión respecto a su salida del Club Tigres, el Tuca Ferretti no titubeó y afirmó que a él le pasó por algo similar.

Al ser cuestionado en la mesa de Futbol Picante sobre la situación entre los directivos del Club Tigres y Robert Dante Siboldi, Tuca Ferretti mencionó: “Normal a mí me hicieron lo mismo pero no tan grave. Lo que me llama la atención y tiene razón Siboldi, llega la gente de Cemex y dice a los periodistas, vamos a dar información de esto y esto, y los periodistas se lo creen”.

Dentro de lo dicho por el Tuca, los medios locales lo señalaron de cobrar dinero a los futbolistas, que en ese entonces dirigía, para alinearlos como titulares en los partidos.