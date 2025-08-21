El narrador Andrés Vaca le pidió a sus compañeros que mencionaran contra quien les gustaría aventarse una pelea al estilo Supernova, pues él ya reveló a su posible gran rival.

Durante el podcast de “Más Deporte” Andrés Vaca le preguntó al Ruso Zamogilny y a Fernando Jesús Torres contra quienes pelearían en un ring si les ofrecieran 1.5 millones de pesos.

El Ruso Zamogilny no dudó en responder que se enfrentaría a David Faitelson pese a tener una buena relación de compañeros en TUDN.

“Con David (Faitelson) sí me gustaría”, contestó el analista deportivo. “Llamaría la atención, sí, con David”, añadió.

¿Pollo Ortíz o Martinoli? Andrés Vaca revela contra quién pelearía al estilo Supernova

El Ruso Zamogilny también le dijo a Andrés Vaca que le gustaría pelear contra el hijo de José Ramón Fernández, por lo que ante ello, Fernando Jesús Torres, “El niño Águila”, aprovechó para mandarle un recado a Juan Pablo Fernández.

“Aquí vino bien sedita; me gustaría que así como estás de valiente mi querido Juan Pablo en tu programa o en Twitter (X), hubieras estado aquí, porque te quisiste poner con el América vs Pumas, te dieron un repasón. Ojalá que puedas regresar y todo lo que dices de TUDN, Televisa, lo vuelvas a sostener aquí”, dijo Fernando Jesús Torres sobre el hijo de José Ramón Fernández.

Por su parte, Andrés Vaca comentó que él se metería a un ringo con Raoul “Pollo” Ortiz pese a que son amigos, pero aceptó que por morbo enfrentaría a Christian Martinoli aunque se respetan mucho.

El narrador de TUDN agregó que también le tiene ganas a Jorge Pietrasanta de ESPN.

“¿Sabes a quién le tendría ganas? A Pietra. Si se llegara a dar esa pelea, yo me apostaría a mí mismo, toda mi ganancia anual, knock-out en el primer round”, dijo Andrés Vaca sobre el periodista de ESPN.

Andrés Vaca ya ha discutido con Jorge Pietrasanta

Andrés Vaca y Jorge Pietrasanta ya han discutido en redes sociales, pues el periodista de ESPN afirmó que no tiene dicción y que gracias a que renunció a Televisa él existe.

Mientras que el narrador de TUDN le respondió a Pietrasanta que actualmente ocupa el lugar que el analista desea volver a tener.