El jugador de Los Ángeles Rams de la NFL, Puka Nacua, enfrenta una nueva polémica fuera del campo, luego de que fuera acusado de morder a una mujer y lanzar comentarios antisemitas.

De acuerdo con el medio TMZ, las acusaciones fueron presentadas por la víctima, quien incluso solicitó una orden de restricción temporal en contra de Puka Nacua por la presunta agresión ocurrida el 31 de diciembre de 2025.

La denunciante señala que el receptor de Los Ángeles Rams de la NFL hizo comentarios antisemitas durante una cena previo a la agresión.

Presunta agresión de Puka Nacua dejó una herida visible en la piel de la mujer

La mujer agredida señala que el jugador de la NFL, Puka Nacua, la mordió en el hombro tras haber mordido previamente a otra persona en la mano, acción que le provocó una herida visible en la piel.

La denunciante afirma que acudió con las autoridades un día después de la agresión para levantar un reporte formal.

Polémica en la NFL: acusan a Puka Nacua de morder a una mujer y lanzar comentarios antisemitas. (captura)

Por su parte, el abogado del receptor de Los Rams, Levi McCathern, rechazó todas las acusaciones y sostuvo que se trata de un intento de obtener una compensación económica millonaria.

Además, el abogado minimizó la presunta agresión de su cliente al describirlo como un episodio de juego o interacción sin intención dañina, que no dejó más que una marca temporal.

Programan audiencia para evaluar los hechos de la presunta agresión de Puka Nacua

La solicitud de la orden de restricción temporal de la mujer en contra de Puka Nacua no prosperó en primera instancia.

Sin embargo, ya se programó una audiencia para el 14 de abril para que nuevamente se evalúen los argumentos de la mujer y del jugador de la NFL.