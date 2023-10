Sigue la novela entre André Marín y Fox Sports, ahora fue el periodista el que le contestó a la televisora luego del polémico comunicado que lanzó en las últimas horas.

Fue a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, donde André Marín dio su versión sobre su salida de Fox Sports y su llegada a Televisa.

El polémico periodista, hecho en la escuela de José Ramón Fernández, desmintió lo dicho por Fox Sports y aseguró que sí les avisó que tenía nuevos proyectos profesionales para el próximo año.

Asimismo, señaló que desde el miércoles fue separado de Fox Sports y que se le prohibió regresar al programa La Última Palabra, lo cual lamentó, pues le hubiera gustado despedirse de otra manera .

“Hace tiempo avisé a Fox Sports que tenía, para el año entrante, nuevos planes y retos profesionales. Apenas, el pasado miércoles, me informaron que ya no regresaría al programa La Última Palabra y por ende no me podría despedir de su audiencia, lo cual, mucho me hubiera gustado”, indicó.

Comunicado André Marín

André Marín manda mensaje a Fox Sports

André Marín aseguró que la relación con Fox Sports y Grupo Lauman siempre fue cordial, por lo que se mostró agradecido, pues cabe recordar lo apoyaron cuando estuvo delicado de salud .

Es por esta buena relación, que André Marín tomó con sorpresa que el dueño de la compañía, Manuel Arroyo, lo despidiera de esa manera.

Por último, André Marín aprovechó para mandar un mensaje a la audiencia de Fox Sports, así como a las personas que fueron sus compañeros por más de 10 años .

“A la audiencia de Fox Sports y a su equipo técnico y humano, muchas gracias por tantos y tan buenos años. Me hubiera gustado despedirme de otra forma”, agregó.

Por último, señaló que se siente muy emocionado de esta nueva etapa en Televisa, donde quiere hacer “el mejor periodismo deportivo de su vida”.

André Marín: ¿Cuándo debutará con David Faitelson en TUDN?

Después de semanas de rumores, fue este jueves 19 de octubre cuando André Marín y David Faitelson fueron anunciados como los refuerzos bombas de Televisa-TUDN.

No se sabe exactamente cuándo ni en qué programa harán su debut los periodistas formados en la escuela de José Ramón Fernández, la cual siempre ha criticado a Televisa.

Por lo pronto, se les podrá ver, como todos los lunes en los últimos meses, en el programa Tercer Grado Deportivo.

