Me van a perdonar pero esta jugada Iván La Araña Rodríguez, simplemente la dejó pasar, decidió no estirar la pierna (cosa que es un movimiento hasta natural) pero no, había que tenderle la cama al técnico.

Así el @ClubPueblaMX 🤷🏻‍♂️⚽️ pic.twitter.com/AWzpW6C302