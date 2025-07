Facundo Tello, árbitro argentino que pitó el Rayados de Monterrey vs Borussia Dortmund, sería fan de River Plate. Sus redes sociales lo habrían delatado y esto provocó una ola de teorías de los seguidores regios.

Se acabó la aventura de los clubes mexicanos tras el Rayados de Monterrey vs Borussia Dortmund y en la búsqueda de culpables salió a relucir el nombre de Facundo Tello, árbitro argentino encargado de impartir justicia en el encuentro del Mundial de Clubes que sería aficionado a River Plate.

La enemistad entre equipos mexicanos y argentinos existe desde años atrás y hay un pique especial entre los seguidores de River Plate y Rayados, mismo que se agudizó tras la eliminación de los Millonarios en la fase de grupos.

Rayados tomó un lugar en octavos de final a costa de River Plate; sin embargo, en la etapa eliminatoria no pudo ante el Borussia Dortmund de la Bundesliga.

¿El árbitro argentino que pitó el Monterrey vs Borussia es fan de River Plate?

La teoría de que Facundo Tello, árbitro argentino que pitó el Monterrey vs Borussia en el Mundial de Clubes 2025, es fan de River Plate surgió por la supuesta cuenta de Instagram del silbante, en la que sigue a cuentas relacionadas con el club argentino.

Sin embargo, la supuesta cuenta de Instagram del árbitro argentino que pitó el Monterrey vs Borussia no está verificada y no se usa desde el 2022.

En la cuenta sólo existen dos publicaciones, y sí, entre los usuarios seguidos se encuentran cinco cuentas relacionadas a River Plate.

Facundo Tello, árbitro argentino que pitó el Monterrey vs Borussia. (facundo_tello_)

¿Robo? El polémico penal que no se sancionó en el Rayados de Monterrey vs Borussia Dortmund

El Mundial de Clubes 2025 terminó para los regios, se jugó el Rayados de Monterrey vs Borussia Dortmund y el triunfo, aunque sufrido, fue para los europeos.

En el duelo por los octavos de final del Mundial de Clubes 2025, Borussia Dortmund tomó la ventaja con el doblete de Guirassy al minuto 14 y 24. Sin embargo, Rayados de Monterrey respondió en la segunda mitad con el tanto de Germán Berterame.

La polémica estalló cuando no se sancionó un penalti a favor de Rayados, pues Niklas Süle empujó en el área y el árbitro ni se inmutó.

“Ahora he visto, y no lo había visto en todo el torneo, de cómo el segundo gol de ellos inicia en una falta a nuestro jugador y no la revisan, el árbitro se puede equivocar, pero hay un VAR. Ahora he visto repeticiones que hay un penal claro al ‘Tecate’ que tampoco revisan”, señaló Domenec Torrent, DT de Rayados.

El encuentro finalizó 1-2 a favor del Borussia Dortmund y Rayados se marchó a casa.