Rayados y River Plate se enfrentaron en la segunda jornada del Mundial de Clubes 2025 y desde antes del partido, las ambiciones de ambos equipos se enfrascaron en un intercambio de cantos que más tarde derivarían en una pelea en las inmediaciones del estadio en Pasadena.

Durante el partido, los seguidores de Rayados y River Plate no pararon de alentar a sus respectivas escuadras, lo que dio un ambiente de fiesta total en las gradas del Rose Bowl independientemente de que los goles nunca llegaron, por lo que ambos equipos repartieron puntos en el Grupo E del Mundial de Clubes 2025; sin embargo, la pelea estaba por venir.

Una vez terminado el partido, a las afueras del estadio se presentaron peleas entre aficionados de Rayados y River Plate. Un video captado por el sitio Once Diario publicó en redes sociales las imágenes donde se puede observar a hinchas de las dos escuadras en pleno intercambio de golpes y empujones.

𝐎𝐍𝐂𝐄 𝐄𝐍 𝐋𝐎𝐒 Á𝐍𝐆𝐄𝐋𝐄𝐒: SE ARMÓ LA BRONCA 😱



Aficionados de #Rayados y #RiverPlate llegaron a los golpes a las afueras del Estadio Rose Bowl.



📹 @quirino_galvan

Se calentaron los ánimos entre aficionados de Rayados y River Plate

Antes del partido, los aficionados de Rayados hicieron mucho énfasis en el hecho de que River Plate descendió en Argentina hace varios años y es por eso que cantaban “ya lo sabe Argentina, los saben en Monterrey, pobrecitos los de River que se fueron a la B”.

Por su parte, los aficionados de River Plate respondieron a los de Rayados con un “hay que saltar, hay que saltar, el que no salta es ilegal”, en alusión a la situación migratoria de miles de mexicanos en Estados Unidos. Incluso, este video se viralizó por el contexto del mismo.

Canción de los hinchas de River Plate en la previa del partido contra Monterrey:



"El que no salta es ilegal".



EL BENDITO MUNDIAL DE CLUBES 🤣

Al mismo tiempo, en diferentes plataformas de redes sociales las aficiones de los dos clubes defendieron sus respectivos colores y posturas con respecto a este enfrentamiento que, por ahora, dejó a River Plate en primer lugar del Grupo E y a Rayados en el tercer sitio, lo que lo eliminaría del Mundial de Clubes 2025.

¿Cuándo vuelven a jugar Rayados y River Plate en el Mundial de Clubes 2025?

Rayados se jugará la vida en el Mundial de Clubes 2025 el próximo miércoles 25 de junio en punto de las 19:00 hrs (tiempo del centro de México) en contra de Urawa Reds. A Monterrey no le vale otro resultado que no sea la victoria y esperar que haya un ganador en el River Plate vs Inter de Milan.

Por su parte, River Plate tiene con el empate para sellar su pase a la fase final del Mundial de Clubes 2025 debido a que tiene una mejor diferencia de goles que Inter de Milan. Si pierde, deberá esperar a que Rayados no gane porque si lo hace, quedará eliminado.

De tal forma, Rayados y River Plate llegarán con aspiraciones a la última jornada de la fase de grupos del Mundial de Clubes 2025. Los dos tienen el destino en sus manos, así como la posibilidad de avanzar ambos a la etapa siguiente.