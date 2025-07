Previo a la Jornada 4 de la Liga MX Femenil, Pachuca vs Pumas se enfrentan en partido pendiente de la Jornada 2 del torneo; te decimos a qué hora y dónde ver el juego.

Pachuca vs Pumas se miden en un partido muy atractivo, entre la actual escuadra campeona, y una de las que atraviesan por mejor momento en la Liga MX Femenil.

Pachuca vs Pumas: A qué hora ver el partido pendiente de la Jornada 2 de la Liga MX Femenil

El jueves 31 de julio, Pachuca vs Pumas juegan el partido pendiente de la Jornada 2, debido a que ese cotejo fue pospuesto para que las Tuzas jugarán el Campeón de Campeonas.

El partido Pachuca vs Pumas arrancará a las 19 horas, tiempo del centro de México, el jueves 31 de julio de 2025.

Pachuca vs Pumas: ¿Dónde ver el partido pendiente de la Jornada 2 de la Liga MX Femenil?

Aunque está por confirmarse, la plataforma Tubi transmitiría el partido Pachuca vs Pumas, duelo pendiente de la Jornada 2 de la Liga MX Femenil.

Partido: Pachuca vs Pumas

Fase: Jornada 2 de la Liga MX Femenil

Fecha: Jueves 31 de julio de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Hidalgo

Transmisión: Tubi (por confirmar)

El partido Pachuca vs Pumas no será el único partido pendiente que se jugará el jueves 31 de juio; ya que Chivas vs FC Juárez también cumplirán el cotejo de la Jornada 3 que fue pospuesto.

El mismo jueves 31 de julio arranca la Jornada 4 de la Liga MX Femenil, con el partido Tijuana vs Atlas.

¿Cómo llegan Pachuca y Pumas al partido pendiente de la Jornada 2 de Liga MX Femenil?

Pachuca destrozó 9-0 a Mazatlán en la Jornada 3 de la Liga MX Femenil, para llegar a 6 puntos en el cuarto lugar de la competencia.

Pumas, rival de Pachuca en el partido pendiente de la Jornada 2 de la Liga MX Femenil, también llega con 6 puntos.

En la Jornada 3 de la Liga MX Femenil, Pumas vención 1-0 a Necaxa en el Estadio Olímpico Universitario.

Ambos equipos han ganado sus dos partidos en la Liga MX Femenil, por lo que arriesgan el invicto en el juego pendiente de la Jornada 2.