Pachuca vs Necaxa juegan en la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 1-3 en el Estadio Hidalgo. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Pachuca vs Necaxa: Pronóstico del partido de la Jornada 11 de la Liga MX

Pachuca 2-1 Necaxa es el pronóstico en el Estadio Hidalgo, como parte en la Jornada 11 del Apertura 2026.

Pronóstico: Pachuca 2-1 Necaxa.

Pachuca vs Necaxa: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 11 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Pachuca vs Necaxa en la Jornada 11 de Liga MX en su Apertura 2026.

Pachuca

Portero: Carlos Moreno

Defensas: Carlos Sánchez, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto y Brian García

Mediocampistas: Christian Rivera, Lenin Rodríguez y Alexéi Domínguez

Delanteros: Oussama Idrissi, Kenedy y Salomón Rondón

Necaxa

Portero: Ezequiel Unsain

Defensas: Raúl Martínez, Alexis Peña, Agustín Oliveros y Alejandro Mayorga

Mediocampistas: Danny Leyva, Lorenzo Faravelli y Franco Rossano

Delanteros: Ricardo Monreal, Tomás Badaloni y Kevin Rosero

Pachuca vs Necaxa: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 11 de Liga MX

Pachuca vs Necaxa se miden en la Jornada 11 de la Liga MX. Domingo 11 de octubre a las 17:15 horas por Fox One.