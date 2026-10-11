Pachuca vs Necaxa juegan en la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 1-3 en el Estadio Hidalgo. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Pachuca vs Necaxa: Pronóstico del partido de la Jornada 11 de la Liga MX
Pachuca 2-1 Necaxa es el pronóstico en el Estadio Hidalgo, como parte en la Jornada 11 del Apertura 2026.
Pronóstico: Pachuca 2-1 Necaxa.
Pachuca vs Necaxa: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 11 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Pachuca vs Necaxa en la Jornada 11 de Liga MX en su Apertura 2026.
Pachuca
- Portero: Carlos Moreno
- Defensas: Carlos Sánchez, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto y Brian García
- Mediocampistas: Christian Rivera, Lenin Rodríguez y Alexéi Domínguez
- Delanteros: Oussama Idrissi, Kenedy y Salomón Rondón
Necaxa
- Portero: Ezequiel Unsain
- Defensas: Raúl Martínez, Alexis Peña, Agustín Oliveros y Alejandro Mayorga
- Mediocampistas: Danny Leyva, Lorenzo Faravelli y Franco Rossano
- Delanteros: Ricardo Monreal, Tomás Badaloni y Kevin Rosero
Pachuca vs Necaxa: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 11 de Liga MX
Pachuca vs Necaxa se miden en la Jornada 11 de la Liga MX. Domingo 11 de octubre a las 17:15 horas por Fox One.
- Partido: Pachuca vs Necaxa
- Fase: Jornada 11 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 11 de octubre de 2026
- Horario: 17:15 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Hidalgo
- Transmisión: Fox One