En junio de 2024, Kylian Mbappé dejó al PSG después de 7 años. Un club que le dio todo, y que parecía había mucho cariño entre ambos. Sin embargo, su salida no fue del todo buena.

La relación se rompió, aunque ya se había ido, Kylian Mbappé, y jugaba en el Real Madrid, le exigió un pago de millones y millones de euros. Ahora el PSG contraataca y exige también un pago.

Y es que recordemos que el Real Madrid quiso hacerse de los servicios del francés desde 2017, por una o por otra no coincidían. Hasta 2025.

Incluso, en 2022 estuvo muy cerca de llegar al Club Blanco, pero la realidad es que Mbappé solo lo uso para mejorar su contrato con el equipo de París.

Nuevo capítulo en novela PSG vs Mbappé: Los parisinos demandan un pago de 20 mil millones

Como vimos, cuando salió Kylian Mbappé del PSG, reclamó que el club le pagara 55 millones de euros por impagos de sus últimos meses.

Sin embargo, el PSG decidió además de no pagarle, decidió contraatacar a Kylian Mbappé. Ahora le exigen 98 millones de euros (20 mil millones de pesos).

El abogado del club aclaró el porqué le piden tal cantidad: "El objetivo no es recuperar los 98 millones de euros, sino demostrar que si nos debe dinero, su reclamación es infundada. Le exigió el mundo al PSG, lo recibió, y luego intentó escaparse y robarlo todo, esperando que nadie se diera cuenta. Simplemente porque es Kylian Mbappé."

A pesar de que el equipo parisino ha intentado arreglarlo con el jugador, este último no quiere, por lo que todo se estará manos de un tercero. El 26 de mayo se sabrá quién gana esta batalla.

Kylian Mbappé (Frank Augstein / AP)

PSG brilla sin Kylian Mbappé; Real Madrid fracasa en todas las competiciones

Pasando al tema de la cancha. Es curioso cómo el PSG subió un escalón en su juego desde la salida de Kylian Mbappé. Mientras que el Real Madrid tuvo una mala temporada, pues no consiguió ni un título.

Y es que bien lo dijo Luis Enrique en su documental. Kylian Mbappé no defendía y tácticamente no era disciplinado. Por lo que el entrenador no podía controlar muchas fases del juego.

El equipo parisino está en la final de la Champions League, y es campeón de la Ligue 1.