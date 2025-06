Pachuca está contra las cuerdas en el Mundial de Clubes luego de haber perdido en su debut contra RB Salzburg y ahora, necesita sacar resultados positivos ante Real Madrid e Al-Hilal para aspirar a la siguiente ronda y justamente la estrella del equipo árabe lanzó una declaración polémica.

Si bien, Pachuca no es el rival inmediato de Al-Hilal, la estrella del conjunto árabe dejó un comentario que dio mucho de qué hablar al asegurar que no ve la Liga MX ni la MLS, por lo que no conoce mucho sobre los Tuzos, aunque aseguró haber visto a Rayados en este Mundial de Clubes contra Inter de Milan y le pareció un rival duro.

“La MLS y la Liga MX no las veo mucho, la verdad, pero vi el partido de Rayados contra Inter y son equipos muy fuertes”, dijo la estrella de Al-Hilal sobre el juego contra Pachuca que sostendrán la semana entrante en el cierre de la actividad del Grupo D del Mundial de Clubes.

¿Quién fue el jugador de Al-Hilal que dijo no ver la Liga MX?

El jugador de Al-Hilal que dijo no ver la Liga MX fue el portugués Joao Cancelo, uno de los referentes del plantel del conjunto árabe que fue fichado desde Europa para nutrir tanto al equipo como a la misma liga que con billetazos ha sumado estrellas internacionales de un calibre importante.

Aparte de Joao Cancelo, Al-Hilal puede presumir tener entre sus filas a futbolistas con pasado en el futbol europeo como Rúben Neves, Renan Lodi, Kalidou Koulibaly, Milinkovic-Savic, el arquero Bono y el delantero Marcos Leonardo, todos con experiencia en equipos más prestigiosos que los de la Liga MX.

🗣️ João Cancelo, exclusivo para Olé USA/MEX: tras contar su simpatía por Boca en Argentina y Corinthians en Brasil, ¿tiene un favorito en la Liga MX y la MLS?



📹 @fedesaint pic.twitter.com/guu0BlEUSV — Olé USA 🇺🇸 MEX 🇲🇽 (@DiarioOleUSA) June 19, 2025

Al-Hilal fue uno de los equipos sorpresa en la primera jornada de la fase de grupos debido a que partía como víctima en contra de Real Madrid, pero por grandes lapsos del partido fue superior a los Merengues y le alcanzó para obtener un empate a un gol que lo mantiene con amplias posibilidades de alcanzar la siguiente ronda.

¿Cuándo es el partido Pachuca vs Al-Hilal por el Mundial de Clubes?

El partido entre Pachuca y Al-Hilal por la última jornada del Mundial de Clubes se celebrará el próximo jueves 26 de junio Geodis Park en Nashville, Tenessee. El encuentro dará inicio en punto de las 19:00 hrs (tiempo del centro de México) y definirá el futuro de ambas escuadras en la competencia.

De momento es complicado definir un panorama de Pachuca e Al-Hilal de cara a su choque en el Mundial de Clubes debido a que a ambas escuadras les falta jugar su segundo duelo de la competencia, el cual determinará con cuantos puntos llegan a este partido definitivo.

En el caso de Al-Hilal, jugará contra RB Salzburg el domingo 22 de junio a las 16:00 hrs (tiempo del centro de México), mientras que Pachuca hará lo propio en contra de Real Madrid el mismo día, pero a las 13:00 hrs (tiempo del centro de México).