Renato Ibarra fue un jugador de contrastes en el futbol mexicano toda vez que en su paso por América fue campeón en el Apertura 2018 y sumó títulos tanto de Copa MX como de Campeón de Campeones; sin embargo, estuvo involucrado en un caso de violencia intrafamiliar que lo hizo pasar unos días en los reclusorios norte y oriente.

Entre esos temas legales y lesiones, el paso de Renato Ibarra en el futbol mexicano se diluyó toda vez que no pudo volver a ser el mismo que en sus primeros torneos con América, esto a pesar de que equipos como Atlas y Tijuana le dieron la oportunidad. Al final, tuvo que volver a su natal Ecuador.

Hoy, tras haber militado con Liga Deportiva Universitaria e Independiente del Valle, Renato Ibarra podría vivir una segunda etapa en el futbol mexicano toda vez que un histórico desea tenerlo como refuerzo de cara al torneo Apertura 2025, que, dicho sea de paso, marcará un parteaguas en la historia del club.

Irapuato buscaría como refuerzo a Renato Ibarra

Según la información compartida en su perfil de X por el periodista Antonio Camacho, Renato Ibarra sería uno de los dos refuerzos extranjeros que busca Irapuato para fichar antes de iniciar su participación en el torneo que significa su regreso a la categoría de plata del balompié nacional.

Con 34 años de edad, Renato Ibarra no vería mal la idea de regresar a México, aunque ya no sea en la Primera División y aún a sabiendas de que un proyecto como el de Irapuato en este momento no puede ofrecer garantías de pelear por ascender al máximo circuito debido a las disputas actuales en la Liga MX que llegaron al TAS.

El otro jugador que podría llegar a Irapuato junto con Renato Ibarra según el citado reporte es Fidel Martínez. El que hace tiempo fuera llamado “Neymar Ecuatoriano” también tiene experiencia en el futbol mexicano e incluso, formó parte de aquel plantel campeón con Tijuana en el Apertura 2012.

¿Cuándo debuta Irapuato en la Liga de Expansión MX?

En estos momentos, el plantel de Irapuato está conformándose con miras a su debut en el torneo Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX el cual será el próximo viernes 1 de agosto a las 18:00 hrs, tiempo del centro de México en la cancha del Estadio Sergio León Chávez, el cual se presume que lucirá un lleno.

Cabe recordar que el inicio del Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX se retrasó debido a que se esperaba justamente la confirmación de la presencia justamente de Irapuato como equipo invitado a la categoría, pero que, de inicio, no se sabía si podría jugar o no.

Cabe mencionar que Irapuato no es un equipo candidato en este momento a la certificación que abre la posibilidad a un ascenso a la Liga MX y tampoco forma parte de los equipos que demandaron ante el TAS para que el descenso y ascenso con base en méritos 100 por ciento deportivos vuelva a existir.