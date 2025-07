José Ramón Fernández ha sido una de las figuras más destacadas de la televisión deportiva en México, pero también ha tenido episodios polémicos con algunos compañeros, como es el caso de un reportero de ESPN.

En una reciente entrevista, un reportero de ESPN contó el encontronazo que tuvo con José Ramón Fernández cuando recién había sido contratado por la televisora.

Este nuevo testimonio se suma al de Inés Sainz o Miroslava Montemayor, quienes también han contado los desacuerdos que tuvieron cuando trabajaron con Joserra.

Reportero de ESPN revela el desplante que le hizo José Ramón Fernández

Durante el último episodio del podcast Saca La Reta, César Caballero, reportero de ESPN, fue el invitado especial y contó lo que sucedió al conocer a José Ramón Fernández.

César Caballero explicó que ha tenido una buena relación con todos sus compañeros de ESPN, sin embargo, el primer cruce con José Ramón Fernández se volvió más tenso de lo esperado.

“Me acuerdo que cuando llegué a ESPN, me fui a unas juntas con el director [...] me lo presentan y me dice: Este güey quien se cree. Mandalo de regreso con García y Martinoli. Ni que fuera tan chingón“, contó el actual reportero de ESPN.

Aunque el primer encuentro no fue el mejor, Caballero explicó que las cosas cambiaron con el paso de los días: “Ya después entiendes que así es Joserra, es un tipo de casco duro, pero ya cuando estás con él, es un tipo noble”.

José Ramón Fernández tendrá su propia bioserie

Desde hace algunos días, ESPN anunció que José Ramón Fernández tendrá su propia bioserie, misma que será transmitida por Disney+ a partir de este 30 de julio.

La pieza llevará el nombre de El Protagonista, haciendo alusión a aquel programa que marcó una época en la televisión deportiva mexicana y que tenía como estelar a José Ramón Fernández.

De acuerdo con el adelanto que se ha difundido en redes sociales, la bioserie contará con la participación de personajes como: Jorge Valdano, Luis García, David Faitelson, Hugo Sánchez, Raúl Orvañanos, entre otras voces que contarán sus vivencias con el periodista deportivo.