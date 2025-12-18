La Semana 16 de la NFL llega y te compartimos la guía completa incluidas las fechas, horarios y dónde ver todos los partidos en vivo en México.

Después de la Semana 15 de la NFL, en la que Rams y Broncos aseguraron su lugar en los Playoffs 2025, continúan las acciones con la Semana 16.

NFL Semana 16: Horario y dónde ver el primer partido el jueves 18 de diciembre

La Semana 16 de la NFL arranca con la visita de los Rams al Lumen Field para enfrentar a los Seahawks, el jueves 18 de diciembre.

Rams vs Seahawks

Semana: 16 de la NFL

Fecha: Jueves 18 de diciembre de 2025

Hora: 19:15 horas, tiempo del centro de México

Canal: Fox Sports

Los @Seahawks estrenan su uniforme Rivalries para enfrentar a los @VamosRams en el TNF. 👌



¿Quién se lleva la W? 🏈



📺📱: @FOXSportsMX pic.twitter.com/T5hQYwXznw — NFL México (@nflmx) December 16, 2025

NFL Semana 16: Horarios y dónde ver los partidos del sábado 20 de diciembre

La actividad de la Semana 16 de la NFL continúa el sábado 20 de diciembre con dos partidos, te damos todos los detalles de horarios y canales para ver la actividad.

Eagles vs Commanders

Semana 16 de la NFL

Fecha: Sábado 20 de diciembre de 2025

Horario: 16 horas, tiempo del centro de México

Canal: NFL Game Pass

Giants vs Bears

Semana 16 de la NFL

Fecha: Sábado 20 de diciembre de 2025

Horario: 19:20 horas, tiempo del centro de México

Canal: NFL Game Pass

NFL Semana 16: Horarios y dónde ver los partidos del domingo 21 de diciembre

El destino de varios equipos se definirán el domingo 21 de diciembre con la continuación de la Semana 16 de la NFL. Estos son los horarios y canales para ver los partidos.

Bengals vs Dolphins

Semana 16 de la NFL

Fecha: Domingo 21 de diciembre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Canal: Fox Sports

Buccaners vs Panthers

Semana 16 de la NFL

Fecha: Domingo 21 de diciembre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Canal: Fox Sports

Bills vs Browns

Semana 16 de la NFL

Fecha: Domingo 21 de diciembre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Canal: NFL Game Pass

Chargers vs Cowboys

Semana 16 de la NFL

Fecha: Domingo 21 de diciembre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Canal: Canal 5

Jets vs Saints

Semana 16 de la NFL

Fecha: Domingo 21 de diciembre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Canal: NFL Game Pass

Vikings vs Giants

Semana 16 de la NFL

Fecha: Domingo 21 de diciembre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Canal: NFL Game Pass

Chiefs vs Titans

Semana 16 de la NFL

Fecha: Domingo 21 de diciembre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Canal: NFL Game Pass

Falcons vs Cardinals

Semana 16 de la NFL

Fecha: Domingo 21 de diciembrede 2025

Horario: 15:05 horas, tiempo del centro de México

Canal: NFL Game Pass

Jaguars vs Broncos

Semana 16 de la NFL

Fecha: Domingo 21 de diciembre de 2025

Horario: 15:25 horas, tiempo del centro de México

Canal: Fox Sports

Steelers vs Giants

Semana 16 de la NFL

Fecha: Domingo 21 de diciembre de 2025

Horario: 15:25 horas, tiempo del centro de México

Canal: Canal 5

Raiders vs Texans

Semana 16 de la NFL

Fecha: Domingo 21 de diciembre de 2025

Horario: 15:25 horas, tiempo del centro de México

Canal: Fox Sports

Patriots vs Ravens

Semana 16 de la NFL

Fecha: Domingo 21 de diciembre de 2025

Horario: 19:20 horas, tiempo del centro de México

Canal: ESPN y Disney+

NFL Semana 16: Hora y canal para ver el Monday Night

Con un partido termina el lunes 22 de diciembre la actividad de la Semana 16 de la NFL, en el Monday Night.

Giants vs Colts