La Semana 16 de la NFL llega y te compartimos la guía completa incluidas las fechas, horarios y dónde ver todos los partidos en vivo en México.
Después de la Semana 15 de la NFL, en la que Rams y Broncos aseguraron su lugar en los Playoffs 2025, continúan las acciones con la Semana 16.
NFL Semana 16: Horario y dónde ver el primer partido el jueves 18 de diciembre
La Semana 16 de la NFL arranca con la visita de los Rams al Lumen Field para enfrentar a los Seahawks, el jueves 18 de diciembre.
Rams vs Seahawks
- Semana: 16 de la NFL
- Fecha: Jueves 18 de diciembre de 2025
- Hora: 19:15 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Fox Sports
NFL Semana 16: Horarios y dónde ver los partidos del sábado 20 de diciembre
La actividad de la Semana 16 de la NFL continúa el sábado 20 de diciembre con dos partidos, te damos todos los detalles de horarios y canales para ver la actividad.
Eagles vs Commanders
- Semana 16 de la NFL
- Fecha: Sábado 20 de diciembre de 2025
- Horario: 16 horas, tiempo del centro de México
- Canal: NFL Game Pass
Giants vs Bears
- Semana 16 de la NFL
- Fecha: Sábado 20 de diciembre de 2025
- Horario: 19:20 horas, tiempo del centro de México
- Canal: NFL Game Pass
NFL Semana 16: Horarios y dónde ver los partidos del domingo 21 de diciembre
El destino de varios equipos se definirán el domingo 21 de diciembre con la continuación de la Semana 16 de la NFL. Estos son los horarios y canales para ver los partidos.
Bengals vs Dolphins
- Semana 16 de la NFL
- Fecha: Domingo 21 de diciembre de 2025
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Fox Sports
Buccaners vs Panthers
- Semana 16 de la NFL
- Fecha: Domingo 21 de diciembre de 2025
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Fox Sports
Bills vs Browns
- Semana 16 de la NFL
- Fecha: Domingo 21 de diciembre de 2025
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Canal: NFL Game Pass
Chargers vs Cowboys
- Semana 16 de la NFL
- Fecha: Domingo 21 de diciembre de 2025
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Canal 5
Jets vs Saints
- Semana 16 de la NFL
- Fecha: Domingo 21 de diciembre de 2025
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Canal: NFL Game Pass
Vikings vs Giants
- Semana 16 de la NFL
- Fecha: Domingo 21 de diciembre de 2025
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Canal: NFL Game Pass
Chiefs vs Titans
- Semana 16 de la NFL
- Fecha: Domingo 21 de diciembre de 2025
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Canal: NFL Game Pass
Falcons vs Cardinals
- Semana 16 de la NFL
- Fecha: Domingo 21 de diciembrede 2025
- Horario: 15:05 horas, tiempo del centro de México
- Canal: NFL Game Pass
Jaguars vs Broncos
- Semana 16 de la NFL
- Fecha: Domingo 21 de diciembre de 2025
- Horario: 15:25 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Fox Sports
Steelers vs Giants
- Semana 16 de la NFL
- Fecha: Domingo 21 de diciembre de 2025
- Horario: 15:25 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Canal 5
Raiders vs Texans
- Semana 16 de la NFL
- Fecha: Domingo 21 de diciembre de 2025
- Horario: 15:25 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Fox Sports
Patriots vs Ravens
- Semana 16 de la NFL
- Fecha: Domingo 21 de diciembre de 2025
- Horario: 19:20 horas, tiempo del centro de México
- Canal: ESPN y Disney+
NFL Semana 16: Hora y canal para ver el Monday Night
Con un partido termina el lunes 22 de diciembre la actividad de la Semana 16 de la NFL, en el Monday Night.
Giants vs Colts
- Semana 16 de la NFL
- Fecha: Lunes 22 de diciembre de 2025
- Horario: 19:15 horas, tiempo del centro de México
- Canal: ESPN y Disney+