Napoli vs Bolonia se juegan el trofeo de la Supercopa de Italia. Consulta la hora y canal para ver la Final el lunes 22 de diciembre.

Partido: Napoli vs Bolonia

Fase: Final Supercopa de Italia

Fecha: Lunes 22 de diciembre de 2025

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Al-Awwal Park

Al-Awwal Park Transmisión: FOX One

Napoli vs Bolonia: Hora para ver la Final de la Supercopa de Italia 2025

El lunes 22 de diciembre de 2025 se juega la Final de la Supercopa de Italia, cuando Napoli se mida con Bolonia.

El partido Napoli vs Bolonia arranca a las 13 horas, tiempo del centro de México.

Napoli vs Bolonia: Canal para ver la Final de la Supercopa de Italia 2025

La plataforma FOX One transmitirá el partido Napoli vs Bolonia en la Final de la Supercopa de Italia 2025.

¿Cómo llegó Napoli a la Final de la Supercopa de Italia 2025?

Napoli llegó a la Final de la Supecopa de Italia 2025 vs Bolonia, tras eliminar en la semifinal al AC Milan, equipo de Santiago Giménez, ausente por lesión.

En la Serie A, Napoli ocupa el tercer lugar general, seis puntos arriba de su rival en la Final de la Supercopa de Italia.

Así llegó Bolonia a la Final de la Supercopa de Italia 2025 vs Napoli

El Bolonia sufrió para llegar a la Final de la Supercopa de Italia 2025 vs Napoli, luego de eliminar al Inter de Milán en la serie de penaltis.

En la actual temporada de la Serie A, el Bolonia ocupa el sexto lugar en la competencia italiana en puestos de clasificación a copas internacionales.

Máximos ganadores de la Supercopa de Italia

Juventus con 9 títulos, seguido por AC Milan e Inter de Milán con 8 trofeos, son los equipos más ganadores de la Supercopa de Italia.

Napoli busca ante Bolonia ganar su tercer campeonato de la Supercopa de Italia.

Bolonia quiere estrenarse como ganador de la Supercopa de Italia.



