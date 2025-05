Tenemos nuevas campeonas en la Liga MX Femenil, el Pachuca se impuso 3-3 en el global al América para coronarse en este Clausura 2025.

Después de tres finales perdidas por fin llegó la primera para las Tuzas quienes organizaron un recorrido en turibús para festejar con su afición.

La euforia por haber conseguido su primer título se apoderó de las jugadoras pero hubo una en específico que lo celebró con todo, Nailea Vidrio.

Situación que por supuesto no pasó desapercibida por los usuarios en redes sociales y la reventaron por su excesivo festejo cuando sólo jugó tres minutos.

Revientan a Nailea Vidrio por celebrar con todo el título de Pachuca Femenil

Nailea Vidrio vuelve a estar en el ojo de la polémica ya que después de que Pachuca obtuviera el título del Clausura 2025 en la Liga MX Femenil la jugadora ha festejado con todo.

Sin embargo, al revisar los números que Nailea Vidrio registró en el torneo los usuarios en redes sociales se dieron cuenta que solo jugó tres minutos por lo que no dudaron en reventarla.

“Felicidades para las que realmente dieron todo y sí jugaron, no nada más puro TikTok”, “¿Se nos dio? Si tú no juegas y ni aportas nada futbolístico, estás solo para ser una cara y sobre todo estás por tu padre, porque talento no tienes” “3 minutos. No nos engañemos” y “Más TikToks que minutos jugados”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron en su publicación sobre el título.

Nailea Vidrio le responde a las críticas que le han hecho

Nailea Vidrio, no dudó en responder a las críticas que ha recibido por presumir el campeonato de las Tuzas mediante sus redes sociales.

Cabe recordar que en su momento era una de las jugadoras más prometedoras de la Liga, sin embargo en los últimos torneos se ha hablado más de ella por sus polémicas que por su futbol.

Fue mediante su cuenta de Instagram donde compartió una imagen con el trofeo y en la descripción se limitó a mencionar que la canción de su post hablaba por sí sola: “Que les moleste el brillo que yo cargo, me vale ver*a, yo sigo brillando. Ojalá andemos también acelerado, no se preocupen, que ando trabajando”, se escucha en la pieza.