Los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX enfrenta a Atlas vs Toluca. Sábado 28 de noviembre a las 19 horas por TUDN y ViX.

Partido: Atlas vs Toluca

Fase: Cuartos de final

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 28 de noviembre de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Jalisco

Transmisión: TUDN y ViX

Atlas vs Toluca es uno de los dos partidos programado para este sábado 28 de noviembre, en los cuartos de final del Apertura 2026.

Atlas vs Toluca: Día para ver el partido de vuelta de cuartos de final de Liga MX

El sábado 28 de noviembre de 2026 arranca la vuelta de cuartos de final de la Liga MX, día en que se miden Atlas vs Toluca.

Atlas vs Toluca: Hora para ver el partido de vuelta de cuartos de final de Liga MX

El partido Atlas vs Toluca inicia a las 19 horas en la cancha del Estadio Jalisco.

Atlas vs Toluca: Canal para ver el partido de vuelta de cuartos de final de Liga MX

El partido Atlas vs Toluca podrá verse este sábado 28 de noviembre a través de la señal de TUDN y ViX.