Moisés Muñoz, exfutbolista mexicano, fue ingresado de emergencia a un hospital el miércoles 1 de abril tras presentar fuertes dolores abdominales, pero se reporta fuera de peligro luego de ser atendido por apendiitis.

El exportero Moisés Muñoz, de 46 años de edad, sintió malestares abdominales, situación que lo llevó de urgencia a ser revisado en un hospital privado en la Ciudad de México.

¿Qué pasó con Moisés Muñoz tras ser hospitalizado?

Moisés Muñoz ingresó a un hospital donde le fueron realizados diversos estudios médicos, tras los que se confirmó cuál era la causa de sus malestares.

El diagnóstico que le fue otorgado a Moisés Muñoz fue de apendicitis, situación por la que fue atendido a tiempo y no tuvo mayor complicación.

En ese sentido, Moisés Muñoz se encuentra fuera de peligro y en recuperación para volver a sus actividades personales.

Moisés Muñoz y su famoso cabezazo en la final contra Cruz Azul (OMAR MARTINEZ / MEXSPORT)

¿Quién es Moisés Muñoz?

Moisés Muñoz fue portero de la Liga MX y debutó en Primera División del futbol mexicano con Monarcas de Morelia en septiembre de 1999.

Después jugó con Atlante antes de ser transferido al club América, equipo en el que vivió su mejor momento profesional.

En el América, Moisés Muñoz fue campeón y llegó a ser parte de la Selección Mexicana.

¿Qué hace actualmente Moisés Muñoz?

Moisés Muñoz se retiró de las canchas de futbol y trabajó como analista deportivo en la cadena TUDN.

Después, Muñoz fue Director del Instituto del Deporte y la Juventud en Tulum, Quintana Roo.

Actualmente se mantiene activo en programas deportivos a través de las redes sociales, además de impartir conferencias y dar clínicas de futbol.