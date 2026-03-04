México vs Gran Bretaña será el partido con el que debutará la Selección Mexicana de Beisbol en el Clásico Mundial 2026. El encuentro está programado para el viernes 6 de marzo y será transmitido por el Canal 9, ESPN, Disney+, ViX y TUDN.
- Partido: México vs Gran Bretaña
- Torneo: Clásico Mundial de Beisbol 2026
- Sede: Daikin Park
- Fecha: Viernes 6 de marzo de 2026
- Hora: 12 horas, tiempo del centro de México
- Transmisión: Canal 9, ViX, ESPN, Disney+ y TUDN
México iniciará su participación en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 ante Gran Bretaña el viernes 6 de marzo de 2026.
México vs Gran Bretaña se enfrentarán el viernes 6 de marzo de 2026 en punto de las 12 horas, tiempo del centro de México, como parte del Clásico Mundial de Beisbol 2026.
Las plataformas de ViX, ESPN, Disney+, el Canal 9 y TUDN transmitirán el México vs Gran Bretaña del Clásico Mundial de Beisbol 2026 el viernes 6 de marzo en punto de las 12 horas, tiempo del centro de México.
¿Cuándo son los próximos partidos de México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026?
Estas son las fechas y horarios de los partidos de México en el Clásico Mundial de Besibol 2026:
- Brasil vs México | Domingo 8 de marzo | 18 horas
- México vs Estados Unidos | Lunes 9 de marzo | 18 horas
- Italia vs México | Miércoles 11 de marzo | 17 horas