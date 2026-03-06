México vs Brasil será el segundo partido de la Selección Mexicana en el Clásico Mundial 2026. El duelo será el domingo 8 de marzo a las 18 horas y será transmitido por el Canal 9, ESPN, Disney+, ViX y TUDN.

Partido: México vs Brasil

Torneo: Clásico Mundial de Beisbol 2026

Sede: Daikin Park

Fecha: Domingo 8 de marzo de 2026

Hora: 18 horas, tiempo del centro de México

Transmisión: Canal 9, ViX, ESPN, Disney+ y TUDN

México vs Brasil: Fecha del partido del Clásico Mundial de Beisbol 2026

México continúa su participación en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 ante Brasil el domingo 8 de marzo de 2026.

México vs Brasil: Hora del partido del Clásico Mundial de Beisbol 2026

México vs Brasil se enfrentarán en punto de las 18 horas, tiempo del centro de México, como parte del Clásico Mundial de Beisbol 2026.

México vs Brasil: Dónde ver el partido del Clásico Mundial de Beisbol 2026

Las plataformas de ViX, ESPN, Disney+, el Canal 9 y TUDN transmitirán el México vs Brasil del Clásico Mundial de Beisbol 2026 el domingo 8 de marzo en punto de las 18 horas, tiempo del centro de México.

México en el Clásico Mundial 2026 (Carlos Ramirez / MEXSPORT)

¿Cómo quedó México vs Gran Bretaña en su debut en el Clásico Mundial de Beisbol 2026?

México derrotó 8-2 a Gran Bretaña en su debut en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, el viernes 6 de marzo.

Cuadrangular de Nacho Álvarez Jr. adelantó a México 1-0 en la segunda entrada.

Gran Bretaña emparejó 1-1 con cuadrangular de Harry Ford en la sexta entrada.

Jonathan Aranda se voló la barda en la octava entrada para el 4-1 de México.

En la novena entrada, México anotó cuatro más para poner el 8-1 ante Gran Bretaña.

Gran Bretaña hizo su segunda carrera en la novena.

¿Cuándo son los partidos 3 y 4 de México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026?

Estas son las fechas y horarios de los partidos 3 y 4 de México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026: