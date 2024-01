Así como se ve de enojón y de caracter fuerte, el Tuca Ferretti ha dejado saber que es que buena persona, gracias a las rvelaciones de un jugador que fue campeón con el Club Chivas, quien fue rescatado por el exentrenador tras 22 días de perdición.

Jugador que militó en el Club Chivas y que fue campeón en los 90, reveló que el Tuca Ferrretti lo rescató tras un mal paso en su vida como profesional, y tras estar 22 días en la perdición, volvió para seguir jugando al futbol.

Se trata de Camilo Romero, aquel jugador que era impasable en la defensa y que logró ser campeón con el rebaño en 1997 frente a Toros Neza.

Tuca Ferretti rescató a Camilo Romero

Através del programa “Hambre de gol” de Fox Sports, Camilo Romero contó el día que el Tuca Ferretti lo rescató tras estar 22 días perdido en alcphol.

En medio de la charla, el defensa mexicano sufrió una crisis emocional tras equivocarse en uno de los tantos partidos que jugó con el Club Chivas, que a la postre terminó en derrota para el equipo. Tras ello Camilo Romero se perdió 22 días en alcohol hasta que el Tuca Ferretti fue a rescatarlo.

“Me perdí 22 días y el que me encuentra fue el Tuca, llegó y me dijo, mañana te quiero ver en el entrenamiento y le digo no, ya estuvo, ya estuvo. Para regesar le dije yo al Tuca; Si me das chance a perdir un perdón en el vestidor a todos mis compañeros. Si me perdonan le doy para adelante sino ya estuvo” mencionó Romero.

Equipos donde jugó Camilo Romero

Camilo Romero quien debutó en 1991 tuvo paso por varios equipos en los 14 años de carrera como futbolista profesional, donde el único título de liga que consiguió fue con el Club Chivas.

Club Chivas

Club Querétaro

Atlético Morelia

Club León

Toros Neza

CF Pachuca

Club Puebla

Delfines de Quatzacualcos

Lagartos de Tabasco

