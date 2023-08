Martha Higareda y Karla Souza se solidarizaron con las clavadistas ante la falta de apoyo de la Conade y cubrieron los gastos de clavadistas en la Copa del Mundo de Clavados.

Una de las polémicas más grandes que ha habido durante la gestión de Ana Gabriela Guevara en la Conade ha sido la falta de apoyo a atletas, en especial a los de disciplinas acuáticas; tanto así que personajes del mundo del espectáculo han tenido que brindar de sus propios recursos, como Martha Higareda y Karla Souza.

Las reconocidas actrices, Martha Higareda y Karla Souza hicieron posible que Diego Balleza y Randal Willars pudieran hacer el viaje.

En entrevista con Claro Sports, Diego Balleza agradeció el apoyo de las actrices y dijo que de no ser por su apoyo, no hubieran podido asistir.

“Quien me pagó las competencias de Berlín fue Martha Higareda (…) Estoy muy agradecido con esas personas porque me caen del cielo justamente antes de las competencias, si no, no hubiéramos asistido Randal y yo a Berlín; la inscripción a Randal se la pagó Karla Souza”, dijo.

Diego Balleza

Clavadista agradece el apoyo

Asimismo, Diego Balleza extendió un agradecimiento hacia el cónsul mexicano en Bulgaria, Pentcho Dimitrov Raltchev, quien también aportó de sus propios recursos para que los clavadistas pudieran realizar los viajes necesarios.

“A la comunidad judía aquí en México, estoy súper agradecido, el cónsul de Bulgaria, quien fue que me pagó todos los viajes, todos, desde México hasta Japón, España que fue donde entrené, España-Alemania y de regreso acá, todo me lo pagó el cónsul de Bulgaria, que es toda la comunidad judía”, recalcó.

Ana Gabriela Guevara y las polémicas durante su gestión

Ana Gabriela Guevara ha sido duramente criticada por su gestión en la Conade; pues los atletas se han visto en la necesidad de pedir apoyo por distintos medios.

Incluso, un juez ordenó que le regresara las becas a las nadadoras, después de que les había retirado todo el apoyo y las atletas comenzaron a vender productos para sustentar sus carreras deportivas.

