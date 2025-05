Marco Verde se ganó el corazón de los aficionados mexicanos tras conseguir la medalla de plata en los pasados Juegos Olímpicos de París 2024.

El boxeador sinaloense pinta como una de las promesas de este deporte en donde ya hizo su debut como profesional el pasado sábado 3 de mayo.

Después de debutar con el pie derecho al derrotar a Míchel Polina, Marco Verde regresará a México para sostener una pelea en el estado de Culiacán.

Este sería el segundo combate que sostendrá Verde en su recién iniciada carrera como profesional, aquí te contamos los detalles para dicha función del mexicano.

Marco Verde debuta en México: Te decimos fecha, sede y rival contra quien peleará el medallista olímpico

Marco Verde anunció la fecha para su segunda pelea en el boxeo profesional, misma que será ante su gente en Culiacán, Sinaloa, con un rival aún por confirmarse.

Será el próximo sábado 12 de julio en el Polideportivo Juan S. Millán ubicado en Culiacán, Sinaloa donde Marco Verde sostendrá su segunda pelea profesional.

Pelea: Marco Verde vs Rival por confirmar

Sede: Polideportivo Juan S. Millán

Fecha: Sábado 12 de julio

Horario: Por confirmar

Dónde ver: TV Azteza

Después de que su agencia de representación confirmará el combate Marco se pronunció con un mensaje en redes sociales: “Contento de regresar a mi tierra y hacer mi debut ahora en Sinaloa”.

¿Cómo fue la primera pelea de Marco Verde como profesional?

Marco Verde tuvo su debut como profesional al formar parte de la cartelera de lujo de la pelea Canelo vs Scull en donde sostuvo su primera victoria.

Fue el pasado sábado 3 de mayo cuando Marco enfrentó y derrotó al boxeador regiomontano Míchel Polina al cual noqueó en menos de 60 segundos del combate. Hay que recordar que el pugilista mazatleco se unió al Canelo Team para llevar su proceso en el profesionalismo.

Después de su debut Verde reveló que lo más importante en su transición hacía lo profesional fue su preparación: “Desde que uno sube al ring ya me acuerdo de que no había nada diferente, solos los aros y ahora sí cambia todo, afición, cámara, etc. Sí lo más importante fue la preparación que tuve. Espero que me sigan apoyando, creo que ellos esperaban una pelea a seis rounds y no se pudo”.