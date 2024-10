Después de ganar la medalla de plata en el boxeo olímpico, Marco Verde dijo que a finales del año revelaría su decisión sobre si mantenerse en el boxeo amateur o incursionar a lo profesional.

Este lunes 28 de octubre Marco Verde anunció que se unió al “Canelo Team” para iniciar su carrera como boxeador profesional luego de haberse colgado la plata en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Mientras se define la situación del boxeo como deporte olímpico en Los Ángeles 2028, el pugilista mazatleco iniciará su preparación con el manager del Canelo Álvarez.

Verde de 22 años emocionó a muchos con sus peleas en París 2024 y pinta como una de las promesas mexicanas en el ring por ello ahora trabajará junto a la gente del Canelo Álvarez.

Marco Verde se une al Canelo Team para incursionar en lo profesional

La noticia que muchos esperaban, Marco Verde tomó la decisión de incursionar en el boxeo profesional junto al “Canelo Team” para guiarlo en el camino.

A través de sus redes sociales, Marco Verde dio a conocer que a partir de este lunes 28 de octubre trabajará junto a Eddy Reynoso, el entrenador del Canelo Álvarez, como su manager y representante de cara a su camino en el boxeo profesional.

“Me da mucho gusto compartirles que Eddy Reynoso será mi manager y representante para iniciar mi camino en el boxeo profesional, confiando plenamente en su experiencia y visión” expresó el boxeador mazatleco.

¿Marco Verde entrenará con el Canelo Álvarez?

Si bien Marco Verde reveló que comenzará a trabajar con Eddy Reynoso, entrenador del Canelo Álvarez, para que lo guíe en el camino del boxeo profesional, no entrenará con el campeón mundial de peso supermediano.

Marco Verde dejó en claro que su entrenador seguirá siendo Radames Hernández con quien ha trabajado y que lo llevó a ganar la medalla de plata en París 2024.

Marco Verde se une al Team Canelo (X: @MarcoAGreen)

Marco llevará su preparación en Mazatlán por lo que no, no entrenará con el Canelo Álvarez, todo esto mientras espera si continuará el boxeo o no en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.