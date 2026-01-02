Manchester City vs Chelsea se miden en la Jornada 20 de Premier League. Conoce el día, hora y canal para ver el partido.

Partido: Manchester City vs Chelsea

Fase: Jornada 20

Torneo: Premier League

Fecha: Domingo 4 de enero de 2026

Horario: 11:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Etihad Stadium

Transmisión: FOX One

Manchester City vs Chelsea: Día para ver el partido de la Jornada 20 de Premier League

El domingo 4 de enero de 2026 continúa la Jornada 20 de la Premier League con el partido Manchester City vs Chelsea.

Manchester City vs Chelsea: Hora para ver el partido de la Jornada 20 de Premier League

El partido Manchester City vs Chelsea inicia a las 11:30 horas, tiempo del centro de México, como parte de la Jornada 20 de la Premier League.

Manchester City vs Chelsea: Canal para ver el partido de la Jornada 20 de Premier League

La plataforma FOX One transmitirá el partido Manchester City vs Chelsea, como parte de la Jornada 20 de Premier League.

¿Cómo llega el Manchester City a la Jornada 20 de la Premier League?

El Manchester City recibe a Chelsea en la Jornada 20 de Premier League después de empatar sin goles con el Sunderland en su primer partido del 2026.

Con el punto logrado como visitante, el Manchester City se mantiene en sublíder de la Premier League con 41 puntos, cuatro menos que el líder Arsenal.

¿Cómo llega Chelsea al partido de la Premier League vs Manchester City?

Previo a la visita al Manchester City, Chelsea se quedó sin DT, luego que Enzo Maresca dejara su puesto debido al deterioro con la directiva del club de la Premier League.

El entrenador italiano estaba a mitad de su segundo año al mando, habiendo ganado la Conference League y el Mundial de Clubes en su primera temporada en Chelsea.

Sin embargo, Chelsea ha ganado solo uno de sus últimos siete partidos de la Premier League, cayendo al quinto lugar con 30 puntos.