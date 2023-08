Luciano Sánchez sufrió una brutal y terrorífica lesión provocada por Marcelo, a quien le mandó un mensaje luego de que ya fue diagnosticado por los médicos.

El jugador de Argentinos Juniors, Luciano Sánchez, sufrió una de las lesiones más escalofriantes en la historia del futbol, cuando Marcelo le dio una tremenda plancha en un duelo de Copa Libertadores.

Marcelo, quien se mostró muy afectado tras el accidente, ya salió a pedir disculpas, mientras que este miércoles habló Luciano Sánchez al respecto.

En declaraciones recogidas por Fox Sports, Luciano Sánchez rompió el silencio tras sufrir la brutal lesión y de paso le mandó un mensaje a Marcelo.

Marcelo le parte involuntariamente la pierna a Luciano Sánchez en el duelo entre Argentinos Juniors y Fluminense. pic.twitter.com/XRq7TvvHDE — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) August 1, 2023

Luciano Sánchez perdona a Marcelo tras sufrir escalofriante lesión

Luciano Sánchez, lateral derecho argentino de 29 años, reveló que Marcelo, exjugador del Real Madrid y ahora con el Fluminense, le mandó un mensaje tras el lamentable accidente.

El jugador de Argentinos Juniors señaló que Marcelo le escribió para pedirle disculpas, las cuales aceptó, pues dice que la jugada fue muy desafortunada.

“Marcelo me escribió. Sé que fue sin intención, fue una jugada desafortunada. Me mandó un mensaje pidiendo disculpas, que se sentía mal, me enteré de que me estaba buscando en el vestuario”, dijo.

Asimismo, señaló cómo fue el proceso desde que sufrió la lesión, hasta cuando llegó al hospital, donde pasó la noche a la espera de que lo operen.

“Al principio hubo mucho dolor, pero por suerte me pudieron corregir la rodilla en el momento y eso me alivió mucho. La noche la pasé tranquilo. Ahora hay que esperar que se deshinche para hacer otros estudios y determinar cuán operarme”, agregó.

¿Cuánto tiempo estará fuera Luciano Sánchez tras romperse la rodilla?

El club Argentinos Juniors ya dio a conocer el diagnóstico de Luciano Sánchez, quien sufrió una “luxación completa de rodilla”, por lo que tendrá que ser operado.

“La operación se realizará de manera programada dentro de las próximas 3 semanas”, indicó Argentinos Junios, equipo donde Luciano Sánchez milita desde 2022.

Se espera que el tiempo de recuperación del futbolista sea de 8 a 12 meses , por lo que le espera mucho trabajo físico y sobre todo mental, para seguir su carrera.

