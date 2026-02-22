La Liga MX informó que el partido entre Querétaro y Juárez, correspondiente a la Jornada 7 del Clausura 2026 ha sido suspendido.

A través de un comunicado, la Liga MX indicó que el partido será reprogramado con fecha y hora por confirmar, esto, debido a los conflictos de seguridad que se viven en el país.

Liga MX suspende el partido Querétaro vs Juárez de la Jornada 7. (captura)

Otros partidos de la Liga MX se suspendieron por el mismo motivo

Por los problemas de seguridad ocurridos en Guadalajara, Jalisco, la Liga MX Femenil fue la primera en reportar que el Clásico Nacional, entre Chivas y América iba a ser reprogramado.

“El partido correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026, a disputarse hoy a las 17:00 horas en el Estadio Akron entre los clubes Guadalajara y América, será reprogramado con fecha y hora por confirmar”, dijo la Liga MX Femenil.

El partido entre Tapatío y Tlaxcala también fue suspendido por los problemas de seguridad en el estado de Jalisco, el cuál estaba programado para jugarse en el Estadio Gregorio ‘Tepa’ Gómez.

“La LIGA BBVA Expansión MX informa que el partido de la jornada 7 del Torneo Clausura 2026, a disputarse el día de hoy a las 16:00 horas en el Estadio Gregorio ‘Tepa’ Gómez, entre los clubes Tapatio y Tlaxcala, será reprogramado. El encuentro se jugará el día de mañana, lunes 23 de febrero del 2026, en horario por confirmar”, compartió la Liga de Expansión MX.

¿Se suspenderá el México vs Islandia?

En medio de la ola de violencia y los bloqueos carreteros registrados en distintas ciudades del país, los jugadores convocados por la Selección Mexicana han arribado sin contratiempos a Querétaro para el amistoso de este miércoles ante Islandia.

Sin embargo, el partido amistoso entre la Selección Mexicana y la Selección de fútbol de Islandia, programado para este miércoles en Querétaro, se mantiene sin cambios y conforme al plan original.