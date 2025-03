La Liga MX se acerca a la recta final y hoy 14 de marzo arranca la Jornada 12 con 3 partidos en el viernes botanero; te decimos cómo se jugarán.

Necaxa vs León, Querétaro vs Mazatlán y Puebla vs Toluca son los tres partidos programados hoy 14 de marzo en el viernes botanero de la Liga MX.

Necaxa vs León: Canal y hora del partido del viernes botanero de la Liga MX hoy 14 de marzo

Necaxa recibe a León en el primer partido del viernes botanero, hoy 14 de marzo como parte de la Jornada 12 de la Liga MX.

El partido Necaxa vs León arrancará a las 19 horas, tiempo del centro de México y será transmitido a través de la señal del Canal 7 y en las plataformas ViX Premium y Claro Sports.

Partido: Necaxa vs León

Fecha: Viernes 14 de marzo de 2025

Horario: 19:00 pm. tiempo del centro de México

Sede: Estadio Victoria

Transmisión: Canal 7, ViX Premium y Claro Sports

Querétaro vs Mazatlán: Canal y hora del partido del viernes botanero de la Liga MX hoy 14 de marzo

En duelo de equipos que luchan por alcanzar el Play-in, Querétaro vs Mazatlán se miden hoy 14 de marzo en el viernes botanero de la Liga MX.

Caliente TV transmitirá el partido Querétaro vs Mazatlán hoy viernes 14 de marzo a las 19 horas, tiempo del centro de México.

Partido: Querétaro vs Mazatlán

Fecha: Viernes 14 de marzo de 2025

Horario: 19:00 pm. tiempo del centro de México

Sede: Estadio La Corregidora

Transmisión: Caliente TV

Puebla vs Toluca: Canal y hora del partido del viernes botanero de la Liga MX, hoy 14 de marzo

Toluca vs Puebla hoy 14 de marzo será el partido estelar del viernes botanero de la Liga MX, dentro de la Jornada 12.

El partido Puebla vs Toluca será transmitido a través del Canal 7 y Fox Sports Premium, este viernes 14 de marzo a las 21:05 horas.