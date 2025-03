El duelo de la Jornada 10 de la Liga MX entre Club América y Deportivo Toluca dejó una nueva polémica por el desempeño del VAR.

En las últimas semanas, el VAR de la Liga MX ha estado involucrado en diversas polémicas arbitrales, las cuales se volvieron a hacer presentes en un gol anulado al Deportivo Toluca vs Club América.

Tras el encuentro, TUDN, la televisora que fue encargada de transmitir el partido, reveló en sus redes sociales un video que supera lo hecho por la tecnología de la Liga MX.

TUDN revela nueva toma que confirma gol de Toluca vs América

A través de su cuenta oficial en Instagram, TUDN compartió lo que fue la jugada más polémica del partido de la Jornada 10 de la Liga MX entre Club América y Deportivo Toluca.

Luego de un recentro, Paulinho, jugador del Deportivo Toluca, intentó mandar el balón al fondo de la portería de Luis Malagón, arquero del Club América, sin embargo hubo muchas dudas sobre si el esférico había pasado o no la línea.

Al no tener una cámara en línea recta hacia la portería, el VAR no intervino y no dieron como válido el gol que hubiera descontado el marcador para los dirigidos por el Turco Mohamed.

En el video compartido por TUDN se menciona que haciendo uso de su tecnología se puede tener más claridad sobre lo sucedido y de acuerdo a la recreación, el gol debió subir al marcador final.

¿Qué dijo el VAR sobre el posible gol de Toluca vs América?

Al no tener una toma clara y contundente para revertir la decisión del árbitro central, el VAR no intervino en la polémica jugada del Deportivo Toluca vs Club América.

En redes sociales, la Comisión de Árbitros no ha salido a dar una explicación de lo sucedido en el partido que terminó con una contundente victoria del Club América por un marcador de 3-0.

Aunque el gol de Paulinho hubiera subido al marcador, este no le hubiera dado los tres puntos al equipo del Turco Mohamed, ya que el DT cometió una alineación indebida.

Por más de 10 minutos, los Diablos estuvieron jugando con 8 jugadores no formados en México, lo que es sancionado en la Liga MX con la derrota para el equipo infractor.