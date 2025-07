El Apertura 2025 de la Liga MX continuará con la Jornada 3; te detallamos cuándo y dónde ver todos los partidos.

Nueve partidos se jugarán en la Jornada 3 del Apertura 2025 de la Liga MX, en los que varios equpos van por su primera victoria.

Después de la Jornada 3 del Apertura 2025 de la Liga MX, los equipos del futbol mexicano empezarán su participación en la Leagues Cup, torneo que disputarán con las escuadras de la MLS.

Liga MX: El viernes botanero tendrá tres partidos en la Jornada 3

Con tres partidos inicia la Jornada 3 del Apertura 2025 en la Liga MX, el viernes 25 de julio de 2025.

Puebla vs Santos, Querétaro vs Pumas y Tijuana vs FC Juárez, serán los primeros partidos en la Jornada 3 de la Liga MX, como parte del Apertura 2025.

Viernes 25 de julio de 2025

Puebla vs Santos | 19 horas | Canal 7

Querétaro vs Pumas | 19 horas | Caliente TV

Tijuana vs FC Juárez | 21 horas | Caliente TV

Liga MX: Chivas se presenta en su cancha en la Jornada 3 de la Liga MX

El grueso de la Jornada 3 de la Liga MX del Apertura 2025, se realizará el sábado 26 de julio de 2025, cuando se disputen 6 partidos, entre ellos, el primero de Chivas en su cancha.

Chivas no jugó en la Jornada 1 el partido que tenía programado en el Estadio Akron contra Tigres, debido a que la cancha de su inmueble no estaba listo para usarse.

Sábado 26 de julio de 2025

Pachuca vs Mazatlán | 17 horas | Tubi

Chivas vs San Luis | 17:07 horas | Prime Video

Toluca vs Tigres | 19 horas | Canal 7 (por confirmar)

Liga MX: Se espera un gran cierre en la Jornada 3 del Apertura 2025

Cruz Azul, Rayados y América, tres de los favoritos para gana el campeonato en el Apertura 2025 de la Liga MX, cierran, con sus respectivos partidos, la Jornada 3.

Sábado 26 de julio de 2025