León vs Tigres serán las escuadras que cerrarán la actividad dominical de la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA. Juegan el 10 de agosto a las 19:06 horas por Youtube.

  • Partido: León vs Tigres
  • Fase: Jornada 2 Liga Femenil BBVA
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Lunes 10 de agosto de 2026
  • Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Nou Camp
  • Transmisión: Fox One y Tubi

León vs Tigres: Fecha para ver el partido de la Liga Femenil BBVA

León vs Tigres se enfrentarán el lunes 10 de agosto como parte del Apertura 2026.

León vs Tigres: Hora para ver el partido de la Liga Femenil BBVA

A las 19:06 horas rodará el balón en el León vs Tigres en la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA.

León vs Tigres: ¿Dónde ver el partido del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA?

El León vs Tigres será transmitido por la plataforma de Fox One y Tubi.

  • Partido: León vs Tigres
  • Fase: Jornada 2 Liga Femenil BBVA
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Lunes 10 de agosto de 2026
  • Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Nou Camp
  • Transmisión: Fox One y Tubi