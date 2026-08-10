León vs Tigres serán las escuadras que cerrarán la actividad dominical de la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA. Juegan el 10 de agosto a las 19:06 horas por Youtube.
- Partido: León vs Tigres
- Fase: Jornada 2 Liga Femenil BBVA
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Lunes 10 de agosto de 2026
- Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nou Camp
- Transmisión: Fox One y Tubi
León vs Tigres: Fecha para ver el partido de la Liga Femenil BBVA
León vs Tigres se enfrentarán el lunes 10 de agosto como parte del Apertura 2026.
León vs Tigres: Hora para ver el partido de la Liga Femenil BBVA
A las 19:06 horas rodará el balón en el León vs Tigres en la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA.
León vs Tigres: ¿Dónde ver el partido del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA?
El León vs Tigres será transmitido por la plataforma de Fox One y Tubi.
- Partido: León vs Tigres
- Fase: Jornada 2 Liga Femenil BBVA
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Lunes 10 de agosto de 2026
- Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nou Camp
- Transmisión: Fox One y Tubi