Raúl Jiménez se quedaría en Europa, pues un equipo quiere hacerse de sus servicios, luego de su inminente salida de los Wolves.

El delantero mexicano, Raúl Jiménez, no está en la mejor etapa de su carrera, por lo que su salida de los Wolves se daría antes de lo previsto.

De acuerdo con los últimos reportes, un equipo de Turquía quiere hacerse de los servicios del mexicano, se trata del Adana Demirspor; equipo de la Superliga turca.

Los reportes indican que Patrick Kluivert, director técnico del equipo ya habría sostenido una charla con el delantero para que se concrete su llegada.

Aunque, aún no hay nada oficial, pues Raúl Jiménez tiene contrato con los Wolves hasta junio de 2024, por lo que le tendrían que hacer una muy buena oferta al cuadro inglés.

¿Raúl Jiménez regresa al Club América?

Raúl Jiménez tiene un futuro incierto, aunque algo tiene claro, y es que quiere permanecer en Europa al menos por un tiempo más.

Sin embargo, no descartó terminar su carrera en el Club América, equipo con el que inició su carrera pero ese no es un plan que tenga contemplado ahora.

“Me gustaría quedarme en Europa algún tiempo, ver lo que se puede hacer...Después, sí me veo regresando al América. Si regreso, quiero competir y no nada más de vacaciones. Sí me veo ahí de nuevo, si todo se junta”, dijo para TUDN.

No obstante mencionó que quiere seguir teniendo un lugar en los Wolves pues cree en sus capacidades para lograrlo.

“Estoy feliz, quiero demostrar que puedo seguir haciéndolo en la mejor liga del mundo”, agregó.

Raúl Jiménez en los Wolves

Raúl Jiménez no ha recuperado el nivel que tenía antes de que sufriera la fractura en el cráneo; es por eso que tiene que doblar esfuerzos si su obetivo es recuperar un lugar en los Wolves.

Antes del accidente, el mexicano era un indiscutible en el cuadro inglés. pero ahora podrá definir u futuro una vez que termine su contrato.

