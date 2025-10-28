La novela de los videojuegos con la Liga MX está lejos de terminar, pues cuando se pensaba que ya se sabía en qué plataforma aparecería, la realidad es que aún no está definido el futuro del futbol mexicano.

Y es que pese a la llegada de estrellas como Keylor Navas o Allan Saint-Maximin a la Liga MX, el futbol mexicano y sus aficionados recibieron una de las peores noticias al quedar prácticamente borrados del mundo de los videojuegos.

Aunque por unos meses se manejó que la Liga MX era una de las franquicias más buscadas por EA Sports y Konami, el futbol mexicano cerrará el 2025 fuera de las franquicias de EA FC y eFootball.

¿Por qué la Liga MX no aparece en ningún videojuego este 2025?

De acuerdo con varios expertos en el mundo de los videojuegos, la Liga MX no apareció ni aparecerá en EA FC ni en eFootball en la temporada 2025-2026 por problemas de derechos de licencias.

Los encargados de la Liga MX no llegaron a un acuerdo con EA Sports y Konami para formar parte de sus próximos videojuegos como el EA FC 26, por lo que será la primera vez desde 2005 que el futbol mexicano no podrá jugarse en ninguna plataforma de video.

Dicha situación aparece luego de que la Liga MX no pudiera firmar el contrato para formar parte del EA FC 26, además de que rompieron su acuerdo para seguir apareciendo en el eFotball.

¿Hay algunos equipos de la Liga MX en un videojuego?

Pese a que la Liga MX no se encuentra ni en EA FC 26 ni en el eFootball, si hay algunos equipos del futbol mexicano que aparecen en un videojuego.

Se trata de América, Tigres, Chivas y Pumas, quienes siguen teniendo presencia en el eFootball debido a los acuerdos de exclusividad firmados con Konami, mismos que evitaron que la Liga MX pudiera firmar un acuerdo con EA Sports al no poder ceder a todos los clubes y jugadores.

Se prevé que la Liga MX mantenga contacto con EA Sports para aparecer en la edición 2027 del videojuego, aunque deben resolver el tema con Konami para quitar a los clubes que aún permanecen en eFootball.