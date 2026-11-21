El futuro de Hirving ‘Chucky’ Lozano vuelve a estar en el aire, luego de que el LA Galaxy confirmó que no hará efectiva la opción de compra del delantero mexicano, quien terminó su periodo de préstamo y deberá regresar al San Diego FC para la temporada de primavera de 2027.

A través de un comunicado, el conjunto angelino informó que el futbolista concluyó su cesión y volverá al equipo dueño de sus derechos federativos.

“Hirving Lozano ha concluido su cesión en el Galaxy y ha regresado a su club de origen, el San Diego FC”. Dijo LA Galaxy en un comunicado.

¿Qué pasará con Chucky Lozano en San Diego FC?

El Chucky Lozano ocupaba una plaza de jugador franquicia durante su estancia con el Galaxy y como parte del acuerdo entre ambos clubes, el equipo de Los Ángeles cubría una parte de su salario, pero finalmente decidió no continuar con el futbolista de manera definitiva.

Chucky Lozano tiene contrato con San Diego FC hasta diciembre de 2028, por lo que deberá reportar con la directiva para conocer cuál será su situación de cara al siguiente semestre.

LA Galaxy descarta comprar al Chucky Lozano y el mexicano volverá a San Diego FC. (MEXSPORT / Carlos Heredia)

Sin embargo, su regreso no garantiza que vuelva a tener actividad con el equipo debido a que el mexicano dejó de entrar en los planes deportivos de la institución después de protagonizar un altercado en el vestidor y una discusión con el entrenador Mikey Varas, en octubre de 2025.

Chucky Lozano tendrá que resolver el futuro de su carrera

El regreso al futbol angelino representaba una posibilidad para que el Chucky Lozano recuperara continuidad, especialmente después de quedarse fuera de la convocatoria de México para el Mundial 2026.

Ahora, con su etapa en LA Galaxy terminada, Chucky Lozano tendrá que resolver su futuro con San Diego FC.