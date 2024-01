La novela de Alexis Vega continua y aún se desconoce que será de su futuro a días de que arranque el Clausura 2024, sin embargo en el Club Chivas ya tomaron una decisión que podría retirar el delantero mexicano.

Parece ser que el Club Chivas se ha cansado de Alexis Vega y desde la directiva se ha tomado una decisión importantes, la cual podría retirar de manera prematura al jugador mexicano si es que no decide salir del equipo este mismo mercado de invierno.

Y esque cabe señalar que ante las negociaciones caídas entre Cruz Azul y el rebaño por Vega, el jugador se quedaría en el equipo hasta el mercado de verano.

Club Chivas no cuenta más con Alexis Vega

Tras el intento fallido por ir a Cruz Azul, Alexis Vega se quedaría en el Club Chivas para cumplir su contrato e irse libre en el mercado de verano, sin embargo al interior del equipo ya no cuentan más con el delantero mexicano.

De acuerdo a información de Erick López, reportero de TUDN, Alexis Vega decidió quedarse en el Club Chivas, sin embargo Fernando Gago no lo tomaría en cuenta para el Clausura 2024.

“Alexis Vega ha tomado la decisión de quedarse en Chivas a terminar su contrato y a cobrar los últimos seis meses que tiene y en este momento la directiva y cuerpo técnico no lo estarían tomando en cuenta para lo que resta de su contrato, es decir no sería una prioridad dentro de la plantilla es por eso que ya no entrenó” indicó Erick López.

Cabe mencionar que durante el primer partido de pretemporada del rebaño donde enfrentaron al Tapatío, Vega se quedó en la banca sin ver actividad.

¿Cuándo debuta Club Chivas en el Clausura 2024?

El incio del Clausura 2024 está a la vuelta de la esquina y el Club Chivas estará debutando el próximo sábado 13 de enero.

Club Chivas arrancará el camino en el Clausura 2024 recibiendo la visita del Club Santos Laguna, partido correspondiente a la fecha 1, el cual está pactado para dar inicio a las 19:00 horas desde el Estadio Akron.

