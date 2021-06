El jugador francés de élite, Kylian Mbappé, dio una entrevista para la revista Esquire, donde dejó no solo ver su lado más humilde, sino también el más profesional.

Kylian Mbappé tan solo tiene 22 años y con a penas 19 años se convirtió en campeón del mundo en Rusia 2018.

Sabemos el potencial que tiene la estrella y que será el futuro del fútbol; sin embargo, el delantero del París Saint-Germain, sabe que aunque pertenezca a la élite, hay dos mejores que no se podrían superar.

Y aunque pareciera que Kylian Mbappé quiere mostrar un perfil bajo al compararse con estos dos astros, el francés siempre está comparándose con los mejores para ver si ellos son capaces de lo que el hace.

En cuestión de pocos años, Kylian Mbappé, ha sabido acaparar los reflectores y es que la verdad es que lugar a donde vayamos, su nombre ya suena por doquier.

“¿Soy una estrella? Creo que sí. Si tu imagen aparece por toda la ciudad, en el mundo, está todo dicho. Ser una estrella es status, pero no me convierte en una mejor persona. Cada vez que salto al campo me digo “soy el mejor”, pero conforme te haces una persona más importante, más deberes tienes. Ya no soy el niño pequeños, soy Kylian Mbappé”

Kylian Mbappé