México.- Julio César Chávez Jr. reta de nueva cuenta a Jake Paul, famoso youtuber con el cual ha protagonizado intercambio de mensajes en el pasado.

Luego de su pronunciada ausencia en redes sociales, Julio César Chávez Jr. volvió a la carga al retar a Jake Paul, quien lleva cuatro combates de box en su “carrera”.

Incluso, el Hijo de la Leyenda aseguró que el youtuber no lo podría vencer ni aunque él usara tacones durante la pelea.

Además, Chávez Jr. remató a Jake Paul al mencionar que no le interesa pelear con alguien que ni siquiera sabe de box, además sugirió que el estadounidense le tiene miedo .

“El miedo no anda en burro. Así decimos los mexicanos. Cuando aprendas a boxear, Jake Paul, me dices. Yo creo que no me ganas ni poniéndome tacones. No me interesa pelear con alguien que no sabe de box”

Julio César Chávez Jr.