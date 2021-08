Julio César Chávez habla de las drogas en su vida; le regalaban la cocaína por kilos

Julio César Chávez habló sobre cómo vivió su problema de adicciones después de haber tenido todo el éxito como boxeador.

Además, Julio César Chávez habló el como a 12 años de estar “limpio” de drogas, ha vivido el problema de adicciones con sus hijos, Omar y Julio César Chávez Jr.

En entrevista con Yordi Rosado para su canal de Youtube, Julio César Chávez habló de cómo vivió y superó su problema de adicciones al alcohol y a la cocaína.

El boxeador comentó que a pesar de que el juró no hacer lo mismo que su papá, pues este era alcohólico, “Yo le dije a mi papá quítate que ahí te voy”.

Comentó que la primera vez que probó la cocaína fue tras su victoria frente a ‘Macho Camacho’ , pero en el momento no le gustó.

Sin embargo, señaló que el problema fue cuando pensó tenerlo todo económicamente, pero emocionalmente se sentía solo, lo que lo llevó a refugiarse en las drogas y el alcohol.

“Yo tenía 20 millones de dólares en el banco, yates, avión privado, mansiones, todo lo que un ser humano desea tener, pero a veces me sentí solo, me sentía triste”.

Julio César Chávez explicó que al tener la fama y vivir en Culiacán, la cocaína se la regalaban por kilos.

Asimismo, el boxeador mexicano platicó que desde que se levantaba un día comenzaba a tomar alcohol combinado con cocaína por 4 o 5 días seguidos .

Explicó que fue su esposa Miriam y su hijo Julio quienes lo ingresaron al centro de rehabilitación por 5 meses, sin embargo, dice visitarlo cuando siento que puede recaer.

Julio César Chávez dijo que su adicción era tan grande que llegó a vomitar 3 litros de sangre y durante su recuperación en el hospital pidió a los médicos llevarle droga.

Además, platicó que durante sus entrenamientos consumía también, y lo dejaba 3 días antes de la pelea para que esta no saliera reflejada en el antidoping.

Finalmente, el boxeador Julio César Chávez dijo que cuando nacieron sus hijos lo tenían todo, y que en ocasiones piensa que ese fue el error más grande, lo apuntó como codependencia.

Julio César Chávez mencionó que después de estar 12 años limpio, el tener que internar a sus hijos Omar y Julio César Chávez Jr., en centros de rehabilitación ha sido lo más duro.

“Es complicado, teniendo clínicas de adicciones no poder ayudar a mi hijo, he ayudado a mucha gente, cómo no puedo ayudar a mis hijos, por la codependencia que tengo, los he sacado antes de las clínicas y les he dado muchas oportunidades”.

Julio César Chávez, boxeador.