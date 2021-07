México.- Julio César Chávez Jr. volvió a lanzarse contra Saúl Álvarez (Canelo), pues afirmó que su padre, el Gran Campeón Mexicano , no lo hubiera querido de hijo.

Y es que, según Julio César Chávez Jr., a su padre le “gustan los hombres” que no suelen sacar ventaja de sus oponentes.

Estas declaraciones se dan luego de que Julio César Chávez se rindiera ante el Canelo Álvarez en lo que fue su última pelea ante Macho Camacho Jr.

“No creo que mi papá haya querido de hijo al Canelo porque, para empezar, a mi papá le gustan los hombres que pierdan o ganen, pero son hombres, y no le gusta nunca llevar ventaja en nada. Mi papá es diferente a él”

Cabe señalar que el Hijo de la Leyenda tiene un gran pique con Saúl Álvarez después de que cayera derrotado ante él hace casi cuatro años.

Aunado a ello, Julio César Chávez Jr. reveló que su padre ha sido víctima de varios promotores a la hora de negociar sus peleas.

En lo cual obviamente no está de acuerdo el Júnior en virtud de que considera que Julio César Chávez ha sido el m ejor boxeador en la historia de México .

Incluso recordó un dicho de su abuela, es decir, la mamá de Julio César Chávez, quien afirmó que el famoso Don King no le rendía cuentas claras a su nieto.

“Mi papá fue el mejor boxeador, pero hay otras cosas que no sabe hacer, como negociar una pelea o hablar ante la prensa. Yo le digo que no le crea a nadie cuando le hablan de negocios de palabra, que le firmen, se lo chingan mucho. Como dice mi abuela Isabel, la mamá de mi papá: ‘Ay, Don King, siempre se chingó mucho a mi hijo’. Y no ha aprendido, abuela”

Julio César Chávez Jr.