A pesar de que el futbol femenil ha crecido de enorme manera a nivel mundial, la falta de recursos sigue siendo un problema en los equipos y ahora 3 jugadoras renunciaron a su Selección Nacional porque no tenían ni siquiera acceso a un desayuno o un almuerzo.

La Selección Nacional en cuestión había dado a conocer su lista de 23 convocadas para la siguiente fecha FIFA el 8 de mayo y la concentración dio inicio ayer lunes 27. Sin embargo, a lo largo del día fue cuando se hizo publica la renuncia de tres de las seleccionadas.

Esta no es la primera vez que las jugadoras se ven obligadas a renunciar a su Selección, ya que con anterioridad una de las

ex capitanas del equipo reveló que existían varias futbolistas que no asistían “por temas no futbolísticos”.

Aunque esta Selección Nacional tuvo participación en el pasado Mundial en Australia-Nueva Zelanda 2023, fue eliminada en la Fase de Grupos y actualmente se encuentra en el puesto número 33 del ranking de la FIFA.

¿Quiénes son las futbolistas que renunciaron a su Selección Nacional por falta de recursos?

Las futbolistas argentinas que renunciaron a su Selección Nacional fueron Lorena Benítez, Julieta Cruz y Laurina Oliveros, las tres jugadoras de Boca Juniors de la Primera División del Futbol Femenino Argentino.

Cada una de las futbolistas expresó sus razones para no representar a la Selección Argentina Femenil a través de un texto publicado en sus respectivas redes sociales.

“Se necesitan mejoras en la Selección Argentina Femenina de Futbol y no hablo solo desde lo económico, hablo de entrenar y tener un almuerzo, un desayuno” explicó Julieta Cruz, quien además agregó que durante los entrenamientos solo se les ofreció un sándwich de jamón con queso y un plátano.

Por su parte, Lorena Benítez añadió otro problema que vivieron con su Selección, ya que recibieron la noticia de que no habría viáticos para esta fecha FIFA: “Otro motivo fue enterarnos que los viáticos que normalmente recibimos por fecha FIFA no iban a ser pagados (ya que se hacía en Buenos Aires), también remarcar que fue hecho acá para no tener gastos y que las jugadoras no reciban nada, ya que no hay plata”.

La arquera, Lauriana Oliveros, solo compartió un pequeño mensaje: “¿Mi deseo para este año y los que siguen? Que las generaciones que vienen puedan disfrutar y ser felices corriendo atrás de la redonda, como quizás en algún momento lo fuimos nosotras”.

Comunicado Lorena Benítez

¿Cuáles son los próximos partidos de la Selección Argentina Femenil?

Los próximos partidos de la Selección Argentina Femenil serán frente a Costa Rica, sin embargo no podrán contar con las tres futbolistas que decidieron renunciar a su participación con la albiceleste.

Los duelos frente a la Selección Nacional de Costa Rica serán el próximo viernes 31 de mayo y lunes 3 de junio. Ambos partidos se llevarán a cabo el suelo argentino, pero el primero será en el Estadio Ciudad de Caseros y el siguiente será en Estadio Ciudad de Vicente López.

Primer partido: Argentina vs Costa Rica

Fecha: Viernes 31 de mayo del 2024

Horario: 17:10 hrs (Centro de México)

Sede: Estadio Ciudad de Caseros

Segundo partido: Argentina vs Costa Rica