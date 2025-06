El Mundial de Clubes 2025 ya inició y algunos futbolistas han batallado con las condiciones climáticas en las que se juegan los encuentros. Mientras que otros, como el jugador de Boca Juniors, Ayrton Costa, batallaron para llegar por problemas con su visa.

De acuerdo con el periodista, César Luis Merlo, el jugador de Boca Juniors, Ayrton Costa, tenía un dato que había puesto mal en su documentación, por lo que no le habían podido entregar su visa, sin embargo, después de varios intentos, por fin el documento y pudo viajar a Estados Unidos.

A su llegada a Miami, el jugador de Boca Juniors se tomó algunas fotos con aficionados y posteriormente se dirigió al hotel donde habló de su situación con los medios de comunicación.

“No le di bola a lo que pasaba y la que sí miró fue mi mamá y a ella le duele. Se dijeron muchas boludeces y ahora estoy tranquilo, estoy muy feliz de estar acá”, dijo el jugador de Boca Juniors sobre el problema con su visa.

Jugador de Boca Juniors recibe visa y podrá disputar el Mundial de Clubes 2025

Pese a que se dijo que el jugador de Boca Juniors, Ayrton Costa, tenía problemas legales y por eso no le entregaban la visa, el futbolista aclaró la situación y explicó lo que realmente pasó.

“La verdad es que me dijeron que iban a confirmar la VISA por mail, pero al final me llamaron desde un número oculto como cuatro veces, no iba a atender, pero al final lo hice y fui a buscar la VISA. Estoy muy contento y mi familia también. Estoy con muchas ganas de jugar, tenemos un gran equipo y somos Boca, no nos olvidemos de eso. Somos muy grandes”, explicó el jugador de Boca Juniors, Ayrton Costa.

El futbolista agradeció que en todo momento estuvo en contacto con sus compañeros y cuerpo técnico hasta que se solucionó el problema de su visa.

“Sí estuve hablando con compañeros, con cuerpo técnico y dirigentes. Hubo gente que tiró la mala y ahora estamos acá para dejar todo por la camiseta. Estaba en mi casa y mis amigos me mostraban los videos de la gente que estaba en Miami y daba todo por estar acá”, señaló Ayrton Costa.

¿A quiénes enfrentará Boca Juniors en el Mundial de Clubes 2025?

Boca Juniors se medirá a Benfica en la jornada 1 del Mundial de Clubes 2025 y posteriormente se enfrentará al Bayern Múnich, equipo que goleó 10-0 al Auckland City.

Finalmente, cerrará la fase de grupos con el equipo de Nueva Zelanda, por lo que tendrá que imponerse ante los demás equipos si quiere avanzar de ronda.